Acerra è stata al centro dell'attenzione il 23 maggio 2026, in occasione della visita di Papa Leone XIV nella Terra dei fuochi, un evento che ha preceduto l'anniversario dell'enciclica "Laudato sì". Protagonista della giornata è stato don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano e figura di spicco nelle battaglie per la tutela dell'ambiente, che dalla cattedrale ha lanciato un accorato appello. "Stamattina Acerra diventa il centro. Abbiamo sofferto questa maledizione che va sotto il nome di Terra dei fuochi. È solo una cosa di cui si deve dire: 'mai più, mai più'.

Dalla nostra sofferenza devono imparare tutti gli altri", ha dichiarato Patriciello, evidenziando la gravità della situazione e la necessità di un cambiamento radicale.

L'appello di Don Patriciello contro l'inquinamento

Da anni al fianco delle famiglie colpite dalla tragedia della Terra dei fuochi, don Patriciello ha ribadito con forza l'urgenza di porre fine all'inquinamento ambientale. "Non si può continuare ad inquinare la Terra", ha affermato, sottolineando come la questione sia di vitale importanza. Sebbene non abbia avuto ancora l'opportunità di confrontarsi direttamente con il Santo Padre, il parroco ha espresso fiducia nel fatto che il vescovo di Acerra illustrerà al Pontefice la drammatica realtà locale.

Il sacerdote ha inoltre condannato senza mezzi termini lo "scempio" ambientale: "Gli industriali non possono continuare a produrre e poi per risparmiare sui costi vanno a inquinare le terre e ad ammazzare le persone: questo non lo possono fare. Basta". Ha poi aggiunto una riflessione su chi ha negato il problema: "È vero, c'è stato chi ha negato la Terra dei fuochi, e se lo ha fatto per interessi economici si deve solo vergognare e chiedere perdono. Per chi lo ha fatto per ignoranza apriamo le braccia, ma nessuno di noi è un maestro. Io ho imparato tutto piano piano, giorno per giorno perché c'era veramente il grido di un popolo che piangeva che gridava, ma erano chiuse tutte le porte".

La legislazione ambientale e le rivelazioni del pentito

Nel suo intervento, don Patriciello ha evidenziato una lacuna storica nella legislazione italiana, ricordando che una legge sui reati ambientali è stata introdotta solo nel 2015. Fino a quel momento, ha sottolineato, il paese era sprovvisto di strumenti normativi adeguati per perseguire gli "eco delinquenti" e gli "eco camorristi". Un passaggio particolarmente significativo del suo discorso ha riguardato un incontro con il pentito Schiavone. Quest'ultimo gli avrebbe rivelato un inquietante scenario: "erano stati loro, gli industriali del nord a cercare la camorra", ha riportato Patriciello, aggiungendo che il pentito avrebbe spiegato come "trafficando con la droga rischiavano, mentre con la 'munnezza', interrando i rifiuti tossici, si guadagnava tanto senza rischi".

Una testimonianza che getta luce sulle dinamiche criminali dietro l'emergenza ambientale.

La "Terra dei fuochi": un contesto di emergenza

La Terra dei fuochi rappresenta un'area della Campania tristemente nota per lo smaltimento illecito di rifiuti tossici e per i roghi di materiali pericolosi. Questa vasta zona, che si estende tra le province di Napoli e Caserta, è stata teatro di innumerevoli episodi di inquinamento ambientale, con conseguenze devastanti sulla salute della popolazione residente. L'intervento di don Patriciello e la visita di Papa Leone XIV ad Acerra si inseriscono in un quadro di crescente attenzione, sia a livello nazionale che internazionale, verso le complesse problematiche ambientali e sociali che affliggono questo territorio martoriato, richiamando l'urgenza di azioni concrete e di una maggiore consapevolezza collettiva.