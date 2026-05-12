Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, membri del Foro di Chieti, hanno formalmente rinunciato al mandato di rappresentanti legali della cosiddetta "famiglia del bosco", una coppia anglo-australiana residente a Palmoli, in provincia di Chieti. La decisione, comunicata il 12 maggio, è stata motivata dall'avvocata Solinas con la mancanza di una visione comune tra i legali e i loro assistiti. Questo rappresenta il secondo cambio di difesa per la coppia in pochi mesi: Femminella e Solinas erano infatti subentrati lo scorso novembre a Giovanni Angelucci, il quale aveva a sua volta abbandonato l'incarico, citando l'atteggiamento oppositivo di Catherine e Nathan, i membri della coppia, come causa della sua scelta.

La complessa vicenda legale della "famiglia del bosco"

La situazione legale della "famiglia del bosco" si arricchisce così di un nuovo capitolo, caratterizzato da continui mutamenti nella rappresentanza legale. Dopo la rinuncia di Angelucci, anche gli avvocati Femminella e Solinas hanno scelto di interrompere il proprio mandato, lasciando la coppia senza una difesa legale attiva in un momento cruciale. La famiglia è salita alla ribalta mediatica per la sua scelta di vivere in condizioni di isolamento nei boschi di Palmoli, una vicenda che ha catalizzato l'attenzione delle autorità giudiziarie e dell'opinione pubblica.

Decisioni giudiziarie e la perizia psichiatrica

In questo contesto di instabilità legale, sono giunte importanti conferme sul fronte giudiziario.

La Corte d’Appello dell’Aquila, nella sua sezione minorile, ha infatti rigettato il ricorso presentato dai legali di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, confermando l’allontanamento della madre dai figli. Tale provvedimento ratifica una precedente decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, emessa lo scorso 6 marzo, che aveva già disposto l’allontanamento di Catherine dalla struttura dove i tre figli sono ospitati da novembre. I bambini erano stati precedentemente sottratti alla custodia dei genitori e collocati in un istituto a Vasto, su disposizione dell’autorità giudiziaria.

A fondamento di queste decisioni vi è una perizia psichiatrica, depositata presso il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, che ha definito Nathan Trevallion e Catherine Birmingham "genitori inadeguati".

Il documento, esteso per 196 pagine e firmato dalla psichiatra Simona Ceccoli, ha evidenziato competenze genitoriali ritenute insufficienti nella coppia anglo-australiana. La consulente ha individuato specifici tratti di personalità nei genitori che, secondo l'analisi, interferiscono significativamente con i bisogni evolutivi dei tre figli minori. Pur riconoscendo alla coppia determinazione ed energia, la perizia ha messo in luce fragilità significative che avrebbero inciso negativamente sullo sviluppo neuropsicologico dei bambini, determinandone una condizione di immaturità.