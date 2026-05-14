La Corte d’appello di Perugia ha concesso una proroga di novanta giorni per il deposito delle motivazioni relative alla sentenza d’appello bis sul disastro dell’hotel Rigopiano. La decisione, emessa l’11 febbraio 2026, vedrà il deposito delle motivazioni slittare dall’originario termine del 12 maggio all’11 agosto prossimo.

La richiesta di proroga è stata avanzata dal presidente della Corte, Paolo Micheli, e dalla consigliera relatrice, Carla Maria Giangamboni, ed è stata accolta dal presidente Giorgio Barbuto. La motivazione della concessione evidenzia la particolare complessità della sentenza, dovuta all’ingente materiale probatorio da analizzare, al numero elevato di imputati e parti civili, nonché alle complesse questioni di fatto e di diritto emerse durante il giudizio di rinvio.

A ciò si aggiungono il carico di lavoro complessivo della Corte, l’incremento delle udienze fissate e l’imminente cessazione dal servizio di quattro dei sette consiglieri della sezione penale, rendendo necessaria una definizione rapida di altri procedimenti.

Le condanne e le assoluzioni nella sentenza d’appello bis

La sentenza dell’11 febbraio 2026 aveva stabilito la condanna a due anni di reclusione per gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci. Sono stati invece assolti l’ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, e i dirigenti regionali Carlo Giovani, Sabatino Belmaggio ed Emidio Primavera, unitamente al tecnico comunale Enrico Colangeli. Per quanto riguarda l’ex dirigente della Provincia Paolo D’Incecco e il tecnico Mauro Di Blasio, le loro posizioni sono state dichiarate prescritte.

Complessità procedurale e contesto del caso Rigopiano

La proroga è stata disposta tenendo conto della notevole complessità del procedimento. Questo è caratterizzato da un ampio compendio probatorio, un numero considerevole di imputati e parti civili, e questioni giuridiche e fattuali di rilievo sollevate nel giudizio di rinvio. La Corte ha altresì considerato il carico di lavoro generale, l’aumento delle udienze programmate e la prossima uscita di quattro consiglieri dalla sezione penale.

Il tragico disastro dell’hotel Rigopiano, avvenuto il 18 gennaio 2017, causò la morte di ventinove persone. Il nuovo processo d’appello era stato disposto dalla Corte di Cassazione, a seguito dell’annullamento delle precedenti assoluzioni, riaprendo il procedimento per sei dirigenti regionali in relazione al reato di disastro colposo.