La mattinata di venerdì 29 maggio 2026 ha registrato disagi significativi a Napoli a causa di uno sciopero dei trasporti. La Stazione Centrale è stata il principale punto critico, con ritardi e cancellazioni che hanno interessato numerosi treni in partenza. Nonostante ciò, il servizio della linea 2 della metropolitana ha operato regolarmente e i voli dall’aeroporto di Capodichino non hanno subito ripercussioni, mantenendo la normale operatività.

La situazione dei trasporti locali è rimasta stabile. L’azienda ANM (Azienda Napoletana Mobilità), responsabile delle linee 1 e 6 della metropolitana, delle funicolari e del servizio su gomma, non è stata coinvolta dall’agitazione.

Anche l’EAV (Ente Autonomo Volturno), che gestisce le linee ferroviarie suburbane come la Circumvesuviana, Circumflegrea e Cumana, ha garantito la regolarità dei propri servizi. I maggiori disagi si sono concentrati esclusivamente all'interno della Stazione Centrale, dove si sono formate code e attese presso i tabelloni informativi e gli sportelli Freccia e Italo.

L'estensione dello sciopero e le fasce di garanzia

Lo sciopero generale, indetto da sigle sindacali quali Usi Cit, Cub, Sgb, Adl Varese e Si Cobas, ha coinvolto il personale del Gruppo FS, inclusi Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L'agitazione si è protratta dalle ore 21:00 di giovedì 28 maggio fino alle ore 21:00 di venerdì 29 maggio.

Per il trasporto regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord sono stati comunque garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie 6:00-9:00 e 18:00-21:00, come previsto per i giorni feriali.

Il sistema di trasporto locale a Napoli

Il sistema di trasporto pubblico locale a Napoli si affida a due operatori principali. L’Azienda Napoletana Mobilità (ANM) gestisce le lines 1 e 6 della metropolitana, le funicolari e l'intera rete di autobus urbani. L’Ente Autonomo Volturno (EAV) opera sulle linee ferroviarie suburbane Circumvesuviana, Circumflegrea e Cumana. La loro non adesione allo sciopero ha permesso di limitare i disagi, assicurando la continuità dei collegamenti per i pendolari e i viaggiatori locali.