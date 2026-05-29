Un uomo di cinquant'anni, residente a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo forestale per il taglio abusivo di un vasto castagneto. L'area, estesa per quindicimila metri quadrati, è sottoposta a vincolo idrogeologico e si trova in una zona ad elevato rischio frane. L'episodio ha portato al sequestro dell'intera proprietà e all'avvio di procedimenti legali.

L'uomo è stato sorpreso in flagranza mentre utilizzava un escavatore per realizzare una pista in terra battuta all'interno del bosco, compromettendo ulteriormente l'integrità del sito.

Le accuse a suo carico includono taglio abusivo, furto aggravato, abusivismo edilizio e distruzione di bellezze naturali. Oltre alla denuncia penale, all'indagato sono state comminate sanzioni amministrative per diecimila euro, evidenziando la gravità delle violazioni.

L'intervento delle autorità e le accuse

L'operazione dei carabinieri del Nucleo forestale si è concentrata su un'area di Monteforte Irpino di notevole sensibilità ambientale, classificata a elevato rischio di dissesto idrogeologico. Il taglio del castagneto e la realizzazione della pista hanno causato la distruzione di una porzione significativa del bosco, con potenziali ripercussioni sulla stabilità del territorio. Il sequestro preventivo dell'intera area è stato necessario per prevenire ulteriori danni e avviare il ripristino.

Le accuse di furto aggravato e abusivismo edilizio sottolineano la gravità delle azioni intraprese.

Il vincolo idrogeologico e la tutela del territorio

Il vincolo idrogeologico è uno strumento fondamentale nella legislazione italiana per la tutela del territorio, in particolare per le aree vulnerabili a frane e smottamenti. Ogni intervento che modifichi il suolo, come l'abbattimento di alberi o la creazione di infrastrutture, richiede autorizzazioni specifiche. Tali permessi sono rilasciati per garantire la sicurezza del territorio e la conservazione delle risorse naturali. Le violazioni di questi vincoli comportano severe sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, come quello di Monteforte Irpino, denunce penali e il sequestro delle aree.