Un dipendente dell'Azienda Trasporti Milanesi (Atm) è indagato per accesso abusivo a sistema informatico. L'inchiesta riguarda una chat in cui sono stati condivisi commenti sessisti e immagini di donne, sottratte dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi pubblici. Le indagini, coordinate dalla Procura di Milano e dalla Polizia locale, sono in corso con perquisizioni per chiarire i fatti.

Il caso è emerso il 13 giugno 2026: una passeggera su un tram della linea 15 ha notato un autista fuori servizio scambiare messaggi su una chat, 'Ticinese Staff', con immagini di passeggere e commenti sessisti.

Fotografato lo schermo, la ragazza ha pubblicato l'immagine sui social, portando il caso ad Atm. L'azienda ha contattato la passeggera, invitandola a formalizzare una segnalazione, e ha avviato un'indagine interna.

Le azioni di Atm e le indagini

Atm si è impegnata a fare piena luce sull'accaduto, verificando l'uso degli strumenti aziendali e tutelando clienti e dipendenti. L'azienda ha denunciato alla Polizia locale l'“uso improprio delle immagini delle telecamere di bordo” e ha annunciato un esposto al Garante della Privacy. Parallelamente, la Procura di Milano indaga per accesso abusivo, con perquisizioni per identificare responsabili e iscritti alla chat.

Le foto mostrano nomi e cognomi degli utenti attivi nella chat.

Secondo l'avvocatessa Cathy La Torre, sono “più di dieci” persone, non tutti autisti. L'indagine mira a stabilire origine e responsabilità delle immagini. Atm ha ribadito il rispetto come valore non negoziabile, assicurando azioni contro ogni irregolarità.

La segnalazione e gli sviluppi

La segnalazione della passeggera ha avviato le indagini. La ragazza presenterà un esposto in Procura con altro materiale fotografico. La Torre ha evidenziato che le immagini, dalle telecamere di sicurezza, con “abusi sessuali verbali”, possono configurare diffamazione. Le indagini, aziendali e giudiziarie, procederanno in parallelo per chiarire ogni aspetto.