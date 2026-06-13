Sarebbe stato identificato l'uomo rinvenuto senza vita lo scorso 9 giugno nel territorio di Vibo Valentia, in Calabria, nello specchio d'acqua del territorio di Briatico. Martedì scorso, la Guardia di finanza e la Guardia costiera hanno recuperato un corpo senza vita nella località Cocca. Gli accertamenti hanno permesso di identificare la vittima: un giovane kazako di 31 anni. Le autorità hanno avviato tutte le indagini per chiarire le cause del decesso e ricostruire i suoi ultimi spostamenti.

Giovane kazako ritrovato morto a Briatico: confermata l’identità

Il corpo del 31enne è stato identificato grazie a un borsello rinvenuto tra gli scogli, contenente effetti personali e documenti. Il Consolato del Kazakistan ha confermato l’identità, permettendo agli investigatori di avere certezze sulle generalità della vittima. La Procura di Vibo Valentia ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte: annegamento, malore improvviso, caduta accidentale o suicidio. Al momento l’ipotesi di omicidio è esclusa. Inizialmente era stata diffuso un dettaglio erroneo: il ritrovamento riguardava una giovane donna, elemento smentito, per dare spazio alla realtà dei fatti: un 31 enne di origine straniera.

Spostamenti e ultimi giorni della vittima: da Roma a Briatico

I carabinieri della Stazione di Briatico hanno ricostruito che il giovane era a Roma nei primi giorni di giugno e successivamente si sarebbe spostato verso Briatico, probabilmente in treno. Ancora sconosciuti i motivi del viaggio verso il paese della costa vibonese. Le autorità stanno cercando di contattare i familiari per raccogliere informazioni utili alle indagini e comprendere le ragioni dietro il tragico episodio.

Indagini in corso e raccolta di testimonianze

Le autorità locali stanno approfondendo ogni pista. Testimonianze di familiari e conoscenti potrebbero offrire elementi chiave per chiarire gli ultimi giorni del 31enne. L’autopsia fornirà indicazioni precise sulle cause della morte, mentre i carabinieri continuano a verificare eventuali segnalazioni di chi ha visto il giovane nei giorni precedenti. La comunità di Briatico resta sotto shock per l’accaduto.