Un'operazione di bonifica è stata condotta nell'area delle Torri Aragonesi, in via Marina a Napoli, per contrastare degrado e abbandono. L'intervento, grazie alla sinergia di forze dell'ordine e servizi pubblici, ha portato alla rimozione di rifiuti e masserizie, ripristinando decoro e sicurezza.

L'azione, coordinata dalla Questura di Napoli, ha coinvolto Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Metropolitana e Locale, oltre a Napoli Servizi, Asia, Asl Napoli 1 e Igiene Ambiente e Welfare. L'operazione si è focalizzata sull'area adiacente alle Torri Aragonesi, dove ricoveri di fortuna di stranieri avevano generato un accumulo di rifiuti e masserizie.

Con il supporto dei Commissariati Vicaria-Mercato, Vasto-Arenaccia, Poggioreale e Secondigliano, sono stati rimossi circa quattro quintali di masserizie. Questo ha scongiurato un pericolo per la sicurezza e migliorato le condizioni igienico-sanitarie. Un cittadino extracomunitario è stato accompagnato presso un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr).

Intervento e risultati

L'obiettivo primario era il ripristino e risanamento dell'area pubblica. Le autorità hanno evidenziato l'importanza di tali interventi per la tutela urbana e la vivibilità. Le attività di controllo e risanamento proseguiranno, con l'impegno congiunto di forze dell'ordine e servizi locali, per garantire decoro e sicurezza.

Le Torri Aragonesi: patrimonio storico e tutela a Napoli

Le Torri Aragonesi, situate in via Marina a Napoli, sono un complesso architettonico medievale, lungo una delle principali arterie cittadine. La loro importanza storica e urbanistica richiede costanti interventi di manutenzione e bonifica. Il sito è tutelato e valorizzato dalle istituzioni, che promuovono azioni di recupero e risanamento per preservarne il valore e la sicurezza. L'operazione recente si inserisce in questo contesto di cura del patrimonio urbano di Napoli.