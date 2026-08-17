Ancora un incidente sulla Statale 106 Jonica nel Cosentino, in Calabria. Nella mattinata di lunedì 17 agosto, due auto, una Volkswagen Golf e una Mercedes Classe A, si sono scontrate in località Aprocello, nel territorio di Mandatoriccio. Due persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal 118. L’impatto ha provocato pesanti disagi alla circolazione, con traffico bloccato in entrambe le direzioni.

Incidente sulla strada di Mandatoriccio: lo scontro tra due auto

L’incidente è avvenuto lungo un tratto rettilineo della Statale 106, particolarmente stretto.

Per cause ancora da accertare, la Volkswagen Golf e la Mercedes Classe A sono entrate in collisione. L’impatto ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Due persone coinvolte nello scontro sono state prese in carico dal personale sanitario del 118. Le prime informazioni parlano di ferite lievi, ma saranno gli accertamenti sanitari a definire con precisione le loro condizioni.

Statale 106 nel Cosentino, intervento della Polizia Stradale

Sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Corigliano-Rossano. Gli agenti hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello scontro e stabilire le cause dell’incidente. Al momento, quindi, non sono disponibili elementi sufficienti per attribuire responsabilità precise.

L’attività della Polizia Stradale si è concentrata anche sulla gestione della viabilità, resa particolarmente complessa dalla presenza dei mezzi coinvolti e dalle operazioni di soccorso.

Traffico in tilt sulla Statale 106: circolazione bloccata

Le conseguenze dell’incidente si sono riversate rapidamente sul traffico. La Statale 106 è rimasta bloccata in entrambe le direzioni per consentire ai sanitari del 118 di soccorrere le persone ferite e permettere alle forze dell’ordine di completare gli accertamenti. Si sono registrati pesanti rallentamenti e disagi alla circolazione. L’episodio riporta ancora una volta l’attenzione sulle condizioni della Statale 106 nel territorio cosentino, teatro di frequenti incidenti e ormai ribattezzata da diversi anni "Strada della morte".