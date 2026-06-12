La Thailandia si stringe nel lutto per la scomparsa della principessa Bajrakitiyabha, primogenita del re Maha Vajiralongkorn, deceduta all'età di 47 anni. L'annuncio ufficiale della sua dipartita è stato diramato dalle autorità thailandesi il 12 giugno 2026, segnando un momento di profonda tristezza per la nazione. Nata il 7 dicembre 1978, la principessa, conosciuta affettuosamente anche come Bha, era la figlia maggiore del sovrano e della sua prima consorte, la principessa Soamsawali.

Nel corso della sua vita, la principessa Bajrakitiyabha ha ricoperto numerosi e significativi ruoli istituzionali, dimostrando un costante impegno al servizio del suo Paese.

È stata ambasciatrice e ha rappresentato la Thailandia in svariati contesti internazionali, contribuendo attivamente a rafforzare i legami diplomatici e culturali della nazione. La sua presenza era assidua e autorevole negli eventi ufficiali, sia sul territorio nazionale che all'estero, dove ha sempre agito come stimata rappresentante della casa reale. La sua prematura dipartita costituisce una grave e incolmabile perdita per la famiglia reale e per l'intera comunità thailandese.

Il ruolo preminente nella monarchia

Bajrakitiyabha era universalmente considerata una figura centrale e di spicco all'interno della monarchia thailandese, rivestendo un'importanza strategica. Come prima figlia del re Maha Vajiralongkorn, noto anche con il nome regale di Rama X, e della principessa Soamsawali Kitiyakara, la sua posizione era di grande rilievo e comportava significative responsabilità istituzionali.

La monarchia thailandese: un'istituzione radicata

La monarchia in Thailandia è un'istituzione di profonda tradizione e storia millenaria, tra le più antiche e rispettate del Paese. Il re Maha Vajiralongkorn è asceso al trono nel 2016, succedendo al venerato padre Bhumibol Adulyadej. La famiglia reale esercita un ruolo fondamentale nella vita pubblica, sociale e culturale thailandese, partecipando attivamente a cerimonie, eventi e attività ufficiali. La dolorosa morte della principessa Bajrakitiyabha segna un momento di profondo e sentito cordoglio per la Thailandia, che si stringe con rispetto attorno alla sua casa reale in questo periodo di lutto nazionale.