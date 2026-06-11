Un operaio di 54 anni è deceduto a seguito di un grave incidente sul lavoro a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. L'uomo, originario di San Prisco, era stato ricoverato in condizioni critiche presso l'ospedale di Caserta, dove ha lottato giorni prima di spegnersi.

L'episodio si era verificato giorni prima in un cantiere edile di via Galatina. Il lavoratore aveva riportato gravi traumi dopo essere stato travolto da un pesante pannello di cemento. Nonostante i soccorsi e il ricovero d'urgenza, le sue condizioni erano apparse irrecuperabili, portando al decesso dopo un periodo di agonia.

Dinamica e soccorsi

L'evento è avvenuto in un'area di edilizia pubblica. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per i primi soccorsi e gli accertamenti. L'operaio, trasportato d'urgenza all'ospedale di Caserta, è rimasto in terapia intensiva fino alla morte.

Le autorità competenti hanno avviato un'indagine approfondita per chiarire la dinamica e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La notizia ha suscitato un profondo cordoglio nella comunità e tra i colleghi, riaprendo il dibattito sulla sicurezza nei cantieri.

Sicurezza sul lavoro: obblighi e controlli

La legislazione italiana impone obblighi stringenti per la prevenzione infortuni nei cantieri, con valutazione dei rischi e misure di protezione.

Organi come l'Ispettorato Nazionale del Lavoro vigilano sull'applicazione di tali disposizioni per la sicurezza dei lavoratori.

In caso di incidenti gravi, le autorità svolgono accertamenti tecnici e verifiche documentali per stabilire responsabilità e prevenire nuove tragedie. La tutela della vita e dell'integrità fisica dei lavoratori, specie in settori ad alto rischio come l'edilizia, è la priorità assoluta.