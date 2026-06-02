Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata avvertita dopo la mezzanotte in Calabria e in diverse regioni del Sud Italia. L'epicentro del sisma è stato localizzato al largo della costa tirrenica cosentina, a 250 chilometri di profondità. La scossa è stata percepita distintamente a Napoli, in comuni dell'area vesuviana come Portici, fino ai confini con il Salernitano, e in Basilicata, specialmente nelle zone limitrofe alla Calabria. Segnalazioni sono giunte anche da Puglia e Sicilia, a conferma dell'ampia estensione dell'evento.

Prime reazioni e interventi delle autorità

Dopo la scossa, in alcune località, cittadini sono scesi in strada, contattando Protezione civile regionale e vigili del fuoco principalmente per informazioni. La sala operativa della Protezione civile ha subito contattato i sindaci delle aree più prossime all'epicentro, tra cui Cetraro, Lamezia Terme e Amantea. Non sono state segnalate richieste di soccorso né danni. Anche a Cosenza, la situazione è rimasta tranquilla e sotto controllo. Le autorità continuano a monitorare l'evolversi della situazione per garantire la sicurezza.

Caratteristiche sismiche e contesto geologico

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato l'evento nel Mar Tirreno Meridionale, area nota per la sua significativa attività sismica, dovuta alla complessa interazione tra placca africana ed euroasiatica.

L'INGV monitora costantemente questa zona, storicamente interessata da eventi sismici di rilievo. La profondità dell'epicentro, 250 chilometri, è stata cruciale: pur rendendo il sisma ampiamente avvertito su un vasto territorio, ha limitato significativamente la possibilità di danni strutturali nelle aree abitate, dissipando gran parte dell'energia prima che raggiungesse la superficie.

Il monitoraggio della situazione prosegue per assicurare la sicurezza della popolazione e fornire aggiornamenti tempestivi in caso di ulteriori sviluppi.