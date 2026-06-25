Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 ha interessato l'area dei Campi Flegrei alle 4:17 del 25 giugno 2026, con epicentro a Monte Nuovo (a 3 chilometri di profondità e 2 chilometri da Pozzuoli). Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, specie ai piani alti e nei quartieri confinanti con la zona flegrea. In risposta all'evento, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato in mattinata una riunione del Centro coordinamento dei soccorsi.

Alla riunione hanno preso parte i sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, la direttrice dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano (Ingv), la sala operativa regionale unificata della Protezione Civile, la Protezione civile del Comune di Napoli, i Vigili del Fuoco, le Asl Napoli 1 Centro e Napoli 2 Nord, l'Ufficio Scolastico Regionale, Rete Ferroviaria Italiana e l'Ente autonomo Volturno.

La direttrice Ingv, Lucia Pappalardo, ha confermato l'epicentro a Monte Nuovo.

Verifiche e misure precauzionali

I referenti della Protezione civile del Comune di Napoli e i sindaci hanno comunicato che, al momento, non sono stati segnalati disagi alla popolazione né danni alle strutture. La Città metropolitana ha delocalizzato in via precauzionale la commissione d'esame del Liceo Pitagora presso un'altra struttura scolastica. Sono in corso verifiche sugli altri edifici scolastici. La Capitaneria di porto procederà a una verifica dei costoni nella zona interessata.

Rete Ferroviaria Italiana e le linee flegree (Cumana e Circumflegrea) dell’Ente autonomo Volturno viaggiano regolarmente. La situazione resta monitorata dalle autorità competenti.

Contesto sismico e monitoraggio

La scossa di magnitudo 3.6 segue uno sciame sismico verificatosi nella stessa area la notte precedente, con un evento di punta di magnitudo 3.0. L'evento odierno potrebbe essere stato accompagnato da un "boato" avvertito dagli abitanti più prossimi all'epicentro. Anche in questo caso, non si segnalano danni a cose o persone.

L’area dei Campi Flegrei è sotto monitoraggio costante da parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano, che svolge attività di sorveglianza sismica e vulcanica e fornisce supporto tecnico alle autorità locali in situazioni di emergenza.