I genitori di Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaiolo ucciso a Napoli nel 2023, hanno espresso il loro profondo dolore e la vicinanza alla famiglia di Lorenzo Spasiano, il ventunenne operaio incensurato assassinato nel quartiere Miano. “La morte del giovane Lorenzo Spasiano ci addolora e ci appartiene. La morte di un ragazzo innocente per mano violenta è una ferita che logora l’anima, una sofferenza che è una condanna a vita”, hanno dichiarato i genitori di Francesco Pio.

Lorenzo Spasiano è stato raggiunto da un colpo di pistola al torace la sera del 23 giugno 2026, mentre faceva ritorno alla sua abitazione in via Caprera.

L'omicidio è avvenuto nel quartiere Miano, con il proiettile esploso da distanza ravvicinata. Si ipotizza che l'agguato sia scaturito da una lite avvenuta poco prima durante una partita di calcetto. La madre di Lorenzo, sentendo gli spari e le urla del figlio, è uscita di casa e lo ha trovato a terra. Nonostante la disperata corsa all'ospedale Cardarelli, i soccorsi si sono rivelati inutili e il giovane è deceduto.

Il dolore condiviso e le indagini sull'omicidio

I genitori di Francesco Pio Maimone hanno evidenziato le strazianti somiglianze tra le due tragedie che hanno colpito le loro famiglie. “È impossibile non accostare ogni volta il proprio dolore a quello delle famiglie che hanno avuto una perdita così grave.

Come il nostro Francesco Pio, anche Lorenzo era un ragazzo per bene, con valori autentici, estraneo alle logiche criminali. Era un grande lavoratore, conosceva il valore dell’impegno onesto e del sacrificio; era un ragazzo solare, amava la vita e aveva i suoi progetti per il futuro”, hanno affermato. Hanno poi aggiunto: “Anche Lorenzo, in una notte che sembrava come tante altre, è stato ucciso con un colpo di pistola al petto, forse per una lite esplosa durante una partita a pallone: la corsa disperata in ospedale; la fine di ogni speranza.”

Le indagini sull'omicidio di Lorenzo Spasiano sono condotte dai carabinieri, con il supporto della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA). La pista principale al momento è quella della vendetta personale, escludendo legami con la criminalità organizzata.

Lorenzo, infatti, era incensurato e non aveva alcun collegamento con clan. Gli inquirenti stanno ascoltando vari giovani, inclusi minorenni, che hanno partecipato o assistito alla partita di calcetto, per ricostruire la dinamica e individuare il movente. Si ritiene che l'assassino abbia atteso Spasiano sotto casa e gli abbia sparato un solo colpo al torace appena lo ha visto avvicinarsi al portone.

Il contesto di Napoli e l'appello alla speranza

I genitori di Francesco Pio hanno continuato a esprimere il loro dolore, rivivendo i momenti tragici della scoperta: “Questi ultimi tragici momenti li abbiamo vissuti e sofferti passo dopo passo. Nella storia di Lorenzo c'è ancora un'altra crudeltà che resterà sempre impressa nella memoria e nel cuore: lo strazio della mamma che sente sotto casa il grido del figlio e lo trova a terra davanti casa e quello del padre che lo ha visto morire tra le sue braccia.” Hanno poi lanciato un appello più ampio sulla situazione cittadina: “La nostra è una città devastata dal dolore.

Accanto all’oppressione criminale, c'è una povertà educativa e di valori insostenibile, che fa paura e che preclude davvero la possibilità di guardare con fiducia al tempo presente e al tempo futuro.” Hanno concluso con un messaggio di vicinanza: “Con sincera commozione, porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia Spasiano.”

Il quartiere Miano, teatro dell'omicidio, è storicamente noto per la presenza di sodalizi camorristici, sebbene le indagini attuali non abbiano rilevato legami tra la vittima e tali contesti. Le autorità proseguono gli accertamenti, analizzando il cellulare della vittima e raccogliendo testimonianze da familiari e amici per risalire all'autore e al movente dell'omicidio.