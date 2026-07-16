Un incidente mortale ha scosso la tranquillità di Cermes, una località in provincia di Bolzano, dove un uomo di 74 anni ha perso tragicamente la vita. L'evento si è verificato nella mattinata del 16 luglio 2026, all'interno di un frutteto, mentre l'anziano era impegnato in lavori agricoli. La vittima è rimasta fatalmente schiacciata dal trattore che stava manovrando, un episodio che ha gettato nello sconforto la comunità locale.

La dinamica del tragico evento

Il dramma si è consumato in un momento di ordinaria attività lavorativa. L'uomo, a bordo del suo mezzo agricolo, stava svolgendo le consuete operazioni nel frutteto quando, per cause ancora da accertare con precisione, il trattore si è ribaltato.

L'impatto è stato violentissimo e ha provocato il decesso immediato del 74enne, intrappolato sotto il peso del veicolo. La chiamata di emergenza ha attivato una vasta mobilitazione di soccorsi: sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco volontari di Cermes, il personale sanitario della Croce Bianca con un'ambulanza e i Carabinieri. Nonostante la rapidità dell'intervento, per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Interventi delle autorità e indagini in corso

All'arrivo delle squadre di soccorso, la situazione è apparsa subito grave. I sanitari hanno potuto solamente constatare il decesso della vittima, avvenuto sul colpo. I Carabinieri hanno immediatamente avviato i rilievi tecnici sul posto, un'operazione fondamentale per ricostruire con esattezza la dinamica che ha portato a questa ennesima tragedia nei campi.

Le prime ipotesi investigative suggeriscono che il trattore possa essere scivolato su un terreno in pendenza, perdendo aderenza e ribaltandosi in modo improvviso e inesorabile, schiacciando fatalmente l'agricoltore. L'intera area del frutteto è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco per consentire agli investigatori di operare senza rischi. Nel frattempo, le autorità competenti hanno avviato tutte le procedure di rito necessarie per gli accertamenti del caso e per completare le indagini volte a definire ogni dettaglio di questo tragico incidente.