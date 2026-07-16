Il 16 luglio 2026, presso il Palazzo di Giustizia di Campobasso, Pierpaolo Filippelli si è insediato come nuovo procuratore della Repubblica. La nomina, decisa dal Consiglio Superiore della Magistratura, lo vede subentrare a Nicola D’Angelo, trasferito a Benevento. Filippelli assume la guida di una procura distrettuale che, pur contenuta, ha piena competenza su tutti i reati dell'ordinamento.

Nel suo discorso inaugurale, Pierpaolo Filippelli ha delineato chiare priorità. L'obiettivo principale è "mantenere il Molise sano e contrastare ogni infiltrazione della criminalità organizzata da altre regioni".

Ha posto l'accento anche su ambiente e sicurezza sul lavoro, definendo i "morti sul lavoro uno scandalo che non ci possiamo permettere". Un altro pilastro è l'umanità nella giustizia: "Senza umanità – ha affermato – non c'è giustizia... Una giustizia che non è umana non è giustizia".

Visione per il Molise e la giustizia

Il nuovo procuratore di Campobasso ha espresso un profondo legame con la regione, definendo il Molise "un territorio bellissimo" e dichiarando di esserne "innamorato". Questo sentimento si traduce in un impegno concreto per la salvaguardia dell'integrità territoriale e la prevenzione delle infiltrazioni malavitose, temi centrali del suo mandato. Ha ribadito la volontà di proteggere la regione e ha richiamato l'attenzione sui decessi sul lavoro, "problematica inaccettabile" che richiede azione decisa a livello regionale e nazionale.

Rafforzamento e modernizzazione della Procura

L'insediamento di Pierpaolo Filippelli si inserisce in un contesto di continuità istituzionale per la Procura di Campobasso, ma con una chiara spinta al rafforzamento dell'azione giudiziaria. Il procuratore ha ringraziato per l'accoglienza e ha evidenziato la necessità di una costante modernizzazione dell'ufficio. L'obiettivo è adeguare la struttura agli standard più elevati di efficienza e trasparenza, essenziali per un'amministrazione della giustizia efficace. La sua visione si fonda su impegno costante per legalità, tutela dell'ambiente e promozione della sicurezza, garantendo una giustizia vicina ai cittadini e alle esigenze del Molise.