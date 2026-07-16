La Corte d'appello di Palermo ha ridotto a nove anni la pena inflitta a Laura Bonafede, insegnante di Campobello di Mazara, condannata in primo grado a undici anni e quattro mesi. La donna, accusata di associazione mafiosa, aveva una relazione con Matteo Messina Denaro, storico boss di Cosa nostra. La sentenza d'appello ha confermato la gravità delle accuse, pur diminuendo la pena rispetto al verdetto iniziale.

Nelle dichiarazioni spontanee rese in primo grado, Bonafede aveva descritto il suo rapporto con Messina Denaro come ordinario: "Io ho conosciuto un lato buono perché lui era una persona spiritosa, educata, divertente e mi faceva trascorrere quelle ore allontanandomi dalla mia quotidianità che era un poco pesante".

Tuttavia, l'accusa, sostenuta dai pm Piero Padova e Gianluca De Leo, ha evidenziato come la maestra non si fosse limitata a coprire la latitanza del boss. Avrebbe infatti gestito attivamente la sua rete di comunicazione, condividendo segreti e affari e consolidando il ruolo di Messina Denaro in Cosa nostra.

La rete di supporto e i legami familiari

Le indagini hanno rivelato decine di pizzini, diari e lettere che documentano la profonda relazione tra Bonafede e Messina Denaro. Nei documenti, i due ricordavano gli anni vissuti insieme come una famiglia, usando un linguaggio cifrato per commentare dinamiche interne all'organizzazione. Bonafede aveva raccontato i loro incontri: "Ci davamo un appuntamento in una via di Campobello...

io salivo in macchina ce ne andavamo assieme. Questo fino al 2013 quando hanno arrestato sua sorella e lui in un incontro mi ha dato una lettera e in quella lettera c'era scritto che non potevamo più vederci perché i controlli a Campobello si erano intensificati e quindi non poteva rischiare". Nonostante l'interruzione degli incontri diretti, il rapporto non si è mai interrotto. Messina Denaro frequentava anche la figlia di Bonafede, Martina Gentile, trattandola come sua figlia.

Martina Gentile, figlia di Laura Bonafede, è stata condannata per favoreggiamento aggravato alla mafia nei confronti di Messina Denaro. La sua pena, da quattro anni in primo grado, è stata ridotta a tre anni in appello grazie al rito abbreviato.

La Corte d’Appello di Palermo ha inoltre revocato l’interdizione dai pubblici uffici, consentendole di tornare all’insegnamento. Gentile aveva smistato pizzini e comunicazioni del boss, con il quale avrebbe avuto periodi di convivenza e scambi epistolari. Anche il padre di Martina Gentile, condannato all’ergastolo per un omicidio commissionato dal padrino di Castelvetrano, faceva parte della complessa rete familiare e mafiosa.

Le decisioni della Corte d'Appello

La Corte d'appello di Palermo, organo giudiziario preposto alla revisione delle sentenze di primo grado, ha esaminato i ricorsi. Nel caso di Laura Bonafede e Martina Gentile, la Corte ha valutato le circostanze, applicando riduzioni di pena e modifiche alle misure accessorie, come la revoca dell'interdizione per Gentile.

Queste vicende giudiziarie, che coinvolgono i collaboratori di Matteo Messina Denaro, evidenziano il più ampio contrasto alla criminalità organizzata in Sicilia, focalizzandosi sulle reti di supporto che hanno permesso la lunga latitanza del boss.