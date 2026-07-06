Abbanoa ha avviato ad Alghero un'operazione cruciale per la rete idrica locale: la dismissione e la successiva sostituzione della vecchia condotta idrica situata in via Grazia Deledda. Questo intervento strategico mira a migliorare significativamente la qualità e la continuità del servizio per i residenti dell'area. La decisione di procedere con i lavori è stata presa in risposta alle frequenti criticità riscontrate, quali guasti e perdite che hanno caratterizzato la tubazione preesistente, causando non pochi disagi agli utenti e compromettendo l'efficienza della distribuzione.

Dettagli dell'intervento e benefici attesi

La nuova condotta, realizzata impiegando materiali all'avanguardia e decisamente più resistenti rispetto a quelli della vecchia tubazione, è destinata a rimpiazzare l'impianto ormai obsoleto. Quest'ultimo, nel corso degli anni, aveva generato numerosi disservizi e interruzioni nell'erogazione dell'acqua. Abbanoa ha specificato che l'intervento prevede la dismissione completa della rete esistente e il successivo collegamento delle nuove tubazioni alle utenze già attive. L'azienda ha inoltre rassicurato la cittadinanza riguardo a eventuali temporanee interruzioni del servizio idrico, che, seppur possibili durante le delicate fasi di allaccio e transizione, saranno gestite per essere il più brevi possibile, minimizzando così i disagi per la popolazione interessata e garantendo una rapida riattivazione.

L'impegno di Abbanoa per il servizio idrico in Sardegna

Abbanoa si conferma come il gestore unico del servizio idrico integrato su tutto il territorio della Sardegna. La sua missione principale comprende la gestione, la manutenzione e l'indispensabile ammodernamento delle reti idriche e fognarie in un vasto numero di comuni dell'isola, tra cui spicca Alghero. L'azienda è fermamente impegnata a garantire non solo la qualità e sicurezza dell'acqua erogata, ma anche a promuovere e implementare interventi volti all'efficientamento e alla sostenibilità delle infrastrutture idriche regionali, fondamentali per la tutela della risorsa e per un servizio ottimale.

La sostituzione della condotta di via Deledda rappresenta un tassello fondamentale all'interno del più ampio e ambizioso programma di interventi che Abbanoa ha pianificato per il rinnovamento complessivo delle reti idriche.

L'obiettivo ultimo di tale programma è la drastica riduzione delle perdite d'acqua e un tangibile miglioramento della qualità del servizio offerto a tutti gli utenti sardi, contribuendo a un sistema idrico più resiliente e affidabile.