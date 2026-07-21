Un uomo di 29 anni, di origini nigeriane, è stato arrestato in flagranza di reato a Matera la scorsa settimana, con l'accusa di interruzione di pubblico servizio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'intervento delle forze dell'ordine si è reso necessario in seguito alla segnalazione di un autista di autobus. Quest'ultimo aveva riferito della presenza a bordo del mezzo di un individuo privo di regolare titolo di viaggio che, rifiutandosi categoricamente di scendere, stava di fatto impedendo la partenza del veicolo e, di conseguenza, la regolare prosecuzione del servizio di trasporto pubblico.

L'intervento degli agenti e le conseguenze legali

Durante le fasi dell'intervento, il giovane ha opposto una ferma resistenza agli agenti. Nel corso della colluttazione, gli operatori di polizia hanno riportato diverse lesioni, e in particolare uno di loro è stato morso alle mani. A seguito di questi eventi, l'arresto è stato immediatamente convalidato dal giudice del tribunale di Matera. Per il ventinovenne, il giudice ha disposto l'applicazione di due specifiche misure cautelari: l'obbligo di dimora nel comune di Matera e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le misure cautelari e il contesto dell'episodio

Le misure dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria rientrano tra le disposizioni previste dall'ordinamento giuridico italiano.

Esse vengono applicate dal giudice in situazioni di arresto in flagranza, specialmente per reati che coinvolgono la tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza degli operatori delle forze dell'ordine. Tali provvedimenti hanno lo scopo di limitare la libertà di movimento dell'indagato e di imporre una regolare presentazione presso gli uffici di polizia, garantendo così un costante controllo da parte delle autorità competenti.

Questo episodio si inserisce nel più ampio contesto delle attività di controllo e prevenzione svolte sui mezzi di trasporto pubblico. Tali operazioni sono fondamentali per assicurare la sicurezza dei passeggeri e il rispetto delle normative vigenti in materia di viaggio. L'intervento degli agenti è stato sollecitato dall'autista dell'autobus proprio a causa della condotta non collaborativa del passeggero sprovvisto di biglietto.

Le lesioni riportate dagli agenti, tra cui il significativo morso alle mani, hanno determinato l'immediato arresto in flagranza e la conseguente applicazione delle misure cautelari precedentemente descritte, a tutela della legalità e dell'incolumità pubblica.