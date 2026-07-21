Un uomo è stato arrestato ad Avellino dai carabinieri con la grave accusa di violenza sessuale aggravata. Le vittime di questi presunti abusi sono due minorenni di nazionalità straniera, rispettivamente di dieci e sedici anni. Il provvedimento restrittivo, che ha portato l'uomo in carcere, è stato emesso su disposizione del giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Avellino. Tale decisione è giunta a seguito della convalida delle indagini preliminari, meticolosamente coordinate dalla Procura della Repubblica, guidata dal facente funzione Francesco Raffaele.

Dettagli delle accuse e cronologia degli eventi

Le indagini hanno rivelato che gli episodi di abuso sessuale si sarebbero verificati in almeno quattro distinte occasioni. La finestra temporale degli eventi si estende tra l'estate dello scorso anno e la primavera più recente, delineando un periodo di tempo significativo durante il quale le violenze sarebbero state perpetrate. Le abitazioni delle due giovani vittime sono state identificate come i luoghi in cui si sarebbero consumati gli abusi, sfruttando la circostanza che l'uomo si recava presso di esse per svolgere regolarmente lavori domestici. Questa dinamica ha permesso all'indagato di entrare in contatto con le minori. L'accusa formale a suo carico è di violenza sessuale aggravata, un reato che comporta pene severe e che ha giustificato l'immediato trasferimento dell'indagato in una struttura carceraria, dopo che le risultanze investigative sono state validate dall'autorità giudiziaria competente.

L'intervento delle autorità giudiziarie e investigative

L'intero procedimento penale è stato attentamente gestito e supervisionato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino. Sotto la direzione del facente funzione Francesco Raffaele, la Procura ha svolto un ruolo cruciale nell'esercizio dell'azione penale e nella conduzione delle indagini preliminari, che rientrano nella sua competenza territoriale, estesa all'intera provincia di Avellino. Il Tribunale di Avellino, attraverso il suo giudice per le indagini preliminari, ha valutato le prove raccolte e ha ritenuto necessaria l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per l'uomo, considerando la gravità dei fatti contestati.

L'operazione che ha portato all'arresto e al successivo trasferimento in carcere dell'indagato è stata condotta con professionalità e tempestività dai carabinieri. L'Arma ha eseguito il provvedimento restrittivo, garantendo che l'uomo fosse assicurato alla giustizia. L'attività investigativa dei carabinieri si è concentrata sulla raccolta e sull'analisi approfondita delle segnalazioni pervenute e delle prove materiali e testimoniali acquisite, in particolare quelle relative agli ambienti domestici delle vittime, dove l'indagato svolgeva le sue mansioni lavorative. Questi elementi sono stati fondamentali per sostenere l'accusa di violenza sessuale aggravata e per la convalida dell'arresto.