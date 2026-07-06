Alessandro Gullo è il nuovo questore di Ascoli Piceno. Nel suo primo incontro con la stampa, Gullo ha delineato le linee guida del suo mandato, ponendo l'accento su professionalità, una maggiore presenza sul territorio e la collaborazione inter-istituzionale, con l'obiettivo di essere "vicini ai cittadini". "Ho trovato una struttura ben organizzata e colleghi che si sono messi subito a disposizione con grande passione. Intendo proseguire nel segno della continuità e del nostro motto: esserci sempre", ha dichiarato il questore.

Gullo ha ribadito l'importanza di una Polizia "sempre al fianco dei cittadini con professionalità e cortesia", soffermandosi sul tema del ricambio generazionale all'interno del Corpo.

Ha evidenziato l'arrivo di numerosi giovani colleghi che, a suo dire, necessitano di essere affiancati dall'esperienza di chi è in servizio da più tempo. "Il mio impegno sarà far crescere la loro preparazione affinché possano offrire un servizio sempre più qualificato", ha assicurato.

La lunga carriera del nuovo Questore

Ripercorrendo la propria estesa carriera, Gullo ha ricordato gli inizi a Genova, il successivo trasferimento a Roma, l'esperienza presso il Ministero dell'Interno e i dodici anni trascorsi al Quirinale, servendo durante i mandati dei presidenti Napolitano e Mattarella. Ha poi prestato servizio a Brescia, ha diretto tre commissariati nella Capitale e ha ricoperto il prestigioso ruolo di vicario del questore di Roma, gestendo anche gli aspetti di sicurezza legati al Giubileo.

La sua esperienza si è consolidata in particolare nella gestione della pubblica sicurezza in occasione di grandi eventi, con una specifica attenzione alle manifestazioni sportive.

"Dopo 33 anni di servizio, guidare una Questura rappresenta un traguardo importante", ha affermato Gullo. Ha inoltre valorizzato il sistema di sicurezza già operativo nella provincia di Ascoli Piceno, descrivendo una realtà in cui la sinergia tra Prefettura, forze di polizia, Guardia di Finanza, Polizie locali e amministrazioni locali è efficace. "È un patrimonio che intendo valorizzare", ha ribadito.

Priorità operative e sicurezza estiva

Tra le priorità operative indicate da Gullo spiccano il controllo del territorio e la sicurezza estiva.

Particolare attenzione sarà dedicata a San Benedetto del Tronto, grazie ai rinforzi ministeriali già confermati. Il questore ha concluso il suo intervento sottolineando: "La sicurezza è il presupposto indispensabile della vita quotidiana e si costruisce lavorando insieme, con presenza costante e dialogo con il territorio".

L'insediamento di Gullo ad Ascoli Piceno avviene in seguito al trasferimento del precedente questore, Aldo Fusco, che lascia l'incarico assunto lo scorso aprile per assumere il ruolo di questore di Siracusa. Gullo proviene dalla Questura di Roma, dove ha ricoperto le funzioni di vicario del questore e dirigente del Commissariato Prati.