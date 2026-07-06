È stato ufficialmente presentato a Campobasso il fondo regionale "Insieme", un'importante iniziativa della Regione Molise volta a sostenere gli studenti universitari con disabilità intellettiva e relazionale. Con uno stanziamento complessivo di 900 mila euro, il fondo mira a promuovere attivamente l'inclusione e a fornire un supporto concreto a questi studenti lungo il loro percorso accademico e nella delicata fase di transizione verso il mondo del lavoro.

L'obiettivo primario del fondo "Insieme" è quello di mettere a disposizione strumenti efficaci per una piena inclusione universitaria.

Questo si concretizza attraverso il finanziamento di servizi di tutorato personalizzato, essenziale per un accompagnamento su misura, il miglioramento continuo dell'accessibilità digitale delle risorse e delle piattaforme universitarie, e un mirato supporto nell'inserimento lavorativo. La presentazione del fondo si è svolta durante un significativo incontro istituzionale a Campobasso, che ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti della Regione e delle associazioni attive nel campo della disabilità, sottolineando l'ampio consenso e la collaborazione su questo fronte.

Pilastri del Fondo: Inclusione e Autonomia

Il fondo "Insieme" si articola su tre pilastri fondamentali, pensati per garantire un'esperienza universitaria più equa e preparare gli studenti al futuro professionale.

Il primo è il tutorato inclusivo, che offre un supporto individualizzato e costante agli studenti universitari con disabilità intellettiva e relazionale, aiutandoli a superare le sfide accademiche e a integrarsi pienamente nella vita universitaria. Il secondo pilastro è l'accessibilità digitale, cruciale per assicurare che tutte le risorse didattiche, le piattaforme e i servizi online dell'università siano pienamente fruibili da ogni studente, eliminando barriere e favorendo l'autonomia nello studio e nella ricerca.

Il terzo e altrettanto vitale ambito di intervento è la transizione al lavoro. Attraverso specifici percorsi di orientamento, formazione e accompagnamento, il fondo si propone di facilitare l'ingresso degli studenti nel mercato del lavoro, promuovendo la loro autonomia professionale e la realizzazione personale.

Le risorse stanziate, pari a 900 mila euro, saranno impiegate per attivare una serie di servizi e progetti mirati, capaci di rispondere in modo puntuale alle esigenze specifiche degli studenti. L'iniziativa è concepita per promuovere pari opportunità e una partecipazione attiva e completa alla vita universitaria e sociale, consolidando il sistema di inclusione nel contesto accademico del Molise.

Collaborazione Strategica e Monitoraggio Costante

La Regione Molise si impegna a garantire la massima efficacia e trasparenza nella gestione del fondo "Insieme". In stretta collaborazione con le associazioni di settore, sarà implementato un rigoroso sistema di monitoraggio dei progetti finanziati e dell'assesegnazione delle risorse.

Questo approccio collaborativo è fondamentale per assicurare che le azioni intraprese siano non solo efficienti, ma anche rispondenti in maniera autentica ai bisogni reali degli studenti universitari con disabilità intellettiva e relazionale.

L'istituzione del fondo "Insieme" si inserisce in una più ampia e strutturata strategia regionale di attenzione all'inclusione e all'accessibilità. L'intento è quello di offrire nuove e concrete opportunità, fornendo strumenti di crescita personale e professionale che possano realmente fare la differenza nella vita di questi giovani. Questa iniziativa rappresenta un segnale forte dell'impegno del Molise verso una società più inclusiva e attenta alle esigenze di tutti i suoi cittadini, in particolare nel settore dell'istruzione superiore.