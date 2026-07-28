Le Rappresentanze Sindacali Unitarie (Rsu) della Asl di Cagliari hanno proclamato lo stato di agitazione, denunciando gravi criticità legate alle vertenze economiche e alla complessa situazione del personale. L'annuncio è stato dato il 28 luglio 2026, durante una conferenza stampa tenutasi presso l'Ospedale Marino di Cagliari.

Al centro della protesta sindacale vi sono le risorse destinate alla contrattazione integrativa e il piano relativo alle "pronte disponibilità" e all'orario di lavoro. Tra le motivazioni che hanno spinto alla mobilitazione, i sindacati evidenziano i mancati buoni pasto per il 2025 e il 2026, i forti ritardi nei pagamenti delle prestazioni aggiuntive, le lungaggini nei rimborsi dei corsi di formazione e il mancato adeguamento delle aliquote degli straordinari.

In una nota diffusa dalle Rsu, si legge che l'azienda, "nonostante le continue rassicurazioni di impegno per l'avvio della contrattazione integrativa aziendale, non è riuscita a far partire le negoziazioni per le materie oggetto di contrattazione integrativa annuali attese da tutti i lavoratori della ASL 8, prime fra tutte le risorse economiche di cui agli e relativo reintegro delle somme utilizzate in modo errato per voci di spesa ascrivibili ad altri fondi". Questa inerzia gestionale è percepita come un grave ostacolo.

Carenza di personale e carico di lavoro insostenibile

Nonostante il contesto di agitazione, il personale sanitario, tecnico, amministrativo e socio-sanitario della Asl di Cagliari continua a garantire con dedizione tutti i servizi essenziali.

Tuttavia, le Rsu sottolineano una cronica carenza di organico, una problematica ereditata anche dalla precedente gestione, che si somma a una "non opportuna ed oculata valutazione e conseguente corretta allocazione delle risorse umane da assegnare alle strutture ospedaliere, territoriali, e servizi".

Questa situazione determina una continua difficoltà per i servizi e i settori dove il carico lavorativo è fisiologicamente elevato. La pressione è ulteriormente aggravata dall'aumento della popolazione presente nel territorio di competenza sanitaria, inclusa quella carceraria, con un incremento dei detenuti nel carcere di Uta, anche in regime di 41bis. I turni di lavoro particolarmente gravosi stanno esaurendo le energie degli operatori, che continuano a operare con notevole spirito di sacrificio.

Le richieste delle Rsu per la tutela dei lavoratori

Le Rsu ribadiscono con forza che "investire nelle risorse umane, creando anche le condizioni per una organizzazione gestionale (a partire dalla corretta allocazione delle stesse risorse sanitarie amministrative etc) sia il primo passo per garantire agli operatori la necessaria sicurezza e tranquillità, nel sentirsi parte essenziale per il buon andamento dei servizi e le risposte ai problemi di salute della popolazione assistita".

La mobilitazione proseguirà senza sosta fino all'ottenimento di impegni precisi e verificabili da parte dell'azienda, volti a tutelare concretamente i diritti dei lavoratori e a garantire la qualità della salute pubblica nel territorio di competenza della Asl di Cagliari.