Il sovrappasso Santa Caterina, una cruciale infrastruttura realizzata dalle Ferrovie Appulo Lucane (Fal), aprirà al traffico nel mese di settembre. L'opera, situata nella città di Bari, è destinata a connettere i quartieri di Picone e Santa Caterina, rappresentando un significativo passo avanti per la mobilità urbana e la sicurezza ferroviaria. Recentemente, il cantiere è stato al centro di un sopralluogo che ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali: l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Piemontese, il sindaco di Bari Vito Leccese, il presidente di Fal Vittorio Zizza e il direttore generale Stefano Di Bello.

Un'opera strategica per la connettività cittadina

Il progetto del sovrappasso Santa Caterina prevede l'eliminazione dell'attuale passaggio a livello, sostituendolo con una moderna struttura a due corsie per il traffico veicolare. L'infrastruttura sarà inoltre corredata da un percorso pedonale dedicato e una pista ciclabile, promuovendo così diverse forme di spostamento sostenibile. Questo intervento si inserisce nel più ampio programma regionale "Strade nuove", che ha già portato alla realizzazione di nove opere analoghe nel capoluogo pugliese. Il finanziamento specifico per il sovrappasso Santa Caterina ammonta a 5,6 milioni di euro, fondi erogati dalla "Regione Puglia FSC 2014-2020". Complessivamente, la Regione Puglia ha destinato 24,5 milioni di euro per l'insieme degli interventi Fal.

Superate le polemiche, attesa per i benefici

Nelle settimane precedenti, il cantiere aveva generato alcune polemiche, in particolare da parte di due attività economiche locali che avevano lamentato disagi a causa della chiusura al traffico. Durante il sopralluogo, il sindaco Leccese ha avuto un confronto diretto con i titolari, rassicurandoli sui futuri benefici: “I disagi che hanno vissuto in tutto questo periodo gli imprenditori saranno alleviati dal beneficio che l’utilizzo di questa arteria importante determinerà sulla città”. Anche il presidente di Fal, Vittorio Zizza, ha enfatizzato l'importanza della sicurezza in tali realizzazioni, dichiarando: “Siamo soddisfatti che a settembre metteremo a disposizione della città di Bari questa importante opera”.

Il ruolo di Fal e l'ammodernamento infrastrutturale

Le Ferrovie Appulo Lucane sono un attore chiave nel trasporto pubblico locale, operando tra Puglia e Basilicata con servizi ferroviari e automobilistici. L'azienda è impegnata nella realizzazione di infrastrutture essenziali per migliorare la mobilità urbana e la sicurezza ferroviaria. Interventi come quello di Santa Caterina sono progettati per ottimizzare i tempi di percorrenza e garantire un contesto di maggiore sicurezza per i cittadini e gli utenti. L'assessore Piemontese ha evidenziato come l'opera “tiene assieme più aspetti, urbanistici, di ricucitura urbana” di un “quartiere importante di Bari”, sottolineando i vantaggi per la sicurezza ferroviaria e la riduzione dei tempi di percorrenza.

Il sovrappasso Santa Caterina si configura, dunque, come un elemento fondamentale nel piano di ammodernamento delle infrastrutture cittadine, contribuendo a una migliore integrazione del tessuto urbano.