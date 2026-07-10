Una bambina di quattro anni è stata protagonista di un'aggressione inattesa da parte di un lupo nella serata di giovedì ad Arrone, in provincia di Terni. L'episodio si è verificato nell’area degli impianti sportivi del paese, situato nella Valnerina ternana. L’animale, spuntato dal parcheggio adiacente, ha raggiunto la piccola mentre giocava vicino a un albero. Il lupo ha morso la bambina alle spalle, afferrando la sua maglietta e, secondo le testimonianze raccolte, l'avrebbe trascinata per alcuni metri prima di allontanarsi.

Nonostante il grande spavento, la bambina fortunatamente sta bene e non ha riportato gravi conseguenze fisiche.

Lo ha comunicato il sindaco di Arrone, Fabio Di Gioia, attraverso un avviso alla cittadinanza pubblicato su Facebook. Le sue parole hanno rassicurato la comunità: “La bimba aggredita da un lupo fortunatamente sta bene, resta solo un fortissimo spavento”. A seguito dell'accaduto, l'Azienda Sanitaria Locale (Asl) e i Carabinieri Forestali sono stati prontamente allertati. Entrambi gli enti stanno monitorando la situazione e attuando le misure necessarie per allontanare l'animale dalla zona e garantire la sicurezza.

Intervento delle autorità per la sicurezza

Il sindaco Di Gioia ha inoltre annunciato l'avvio di un coordinamento interistituzionale per affrontare l'emergenza. Questo coordinamento coinvolge il Comando dei Carabinieri Forestali, l’Asl, la Prefettura e la Regione.

L'obiettivo è predisporre la cattura del lupo responsabile. Le autorità collaborano per tutelare la popolazione e prevenire episodi simili nell’area degli impianti sportivi di Arrone.

Ruolo degli enti coinvolti

L’ASL riveste un ruolo cruciale nella gestione delle emergenze sanitarie e nella tutela della salute pubblica. I Carabinieri Forestali sono l'organo preposto alla salvaguardia dell’ambiente e della fauna selvatica. In circostanze come quella di Arrone, il loro compito è fondamentale per il monitoraggio dell'area e per l'adozione delle misure più idonee all'allontanamento o alla cattura dell'animale, operando in stretta collaborazione con le autorità per ripristinare la piena sicurezza della comunità.