Il carabiniere che mercoledì sera si trovava alla guida del Suv di servizio, coinvolto in un tragico scontro con lo scooter condotto da Massimo Ciarelli, non sarà iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. L’incidente, che ha avuto luogo a Montesilvano, ha visto Ciarelli, un uomo di quarantatré anni, perdere la vita mentre era in fuga dopo aver eluso un posto di controllo dei militari.

La decisione è stata assunta dal sostituto procuratore di Teramo, Elisabetta Labanti, in un momento cruciale, alla vigilia dell’autopsia – il primo atto irripetibile dell’inchiesta.

Invece di procedere con la consueta iscrizione nel registro degli indagati, considerata un atto dovuto in circostanze simili, la Procura ha optato per l’applicazione della innovativa procedura del “modello di annotazione preliminare 45-bis”.

La nuova procedura per i pubblici ufficiali

La Procura di Teramo si distingue come una delle prime in Italia ad adottare il modello 45-bis, uno strumento giuridico di recente introduzione specificamente concepito per i pubblici ufficiali. La sua applicazione è prevista in circostanze in cui sussista una chiara causa di giustificazione, quale l’adempimento del dovere d’ufficio, che legittimi l’azione intrapresa. Questa procedura innovativa permette di evitare l’iscrizione automatica nel registro degli indagati quando gli elementi a disposizione giustificano pienamente l’operato del pubblico ufficiale.

Nel caso specifico, la causa di giustificazione riconosciuta al carabiniere è stata proprio l’adempimento del dovere, poiché l’inseguimento si è svolto nell’ambito delle attività di servizio. L’autopsia sulla vittima, Massimo Ciarelli, rappresenta un passaggio fondamentale e il primo atto irripetibile dell’indagine, che prosegue ora secondo le direttive della nuova normativa.

Il quadro normativo: il decreto sicurezza bis

La procedura adottata dalla Procura di Teramo trova fondamento nelle disposizioni introdotte dal decreto sicurezza bis, un provvedimento che ha previsto una specifica tutela processuale per gli appartenenti alle forze dell’ordine. Il decreto, fortemente voluto dalla Lega e dal Governo, ha introdotto la possibilità di superare l’iscrizione automatica nel registro degli indagati per i pubblici ufficiali che agiscono per garantire la sicurezza dei cittadini, riconoscendo esplicitamente la causa di giustificazione per adempimento del dovere.

Questa misura è stata concepita con l’obiettivo di offrire una protezione processuale concreta a chi indossa una divisa e opera nel rispetto delle regole, senza tuttavia configurarsi come uno “scudo penale”. Si tratta piuttosto di una garanzia doverosa e necessaria per i servitori della sicurezza pubblica. Il caso di Montesilvano, con l’applicazione del modello 45-bis, rappresenta la prima applicazione di questa innovativa tutela processuale sul territorio nazionale, segnando un precedente significativo.