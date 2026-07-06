I Carabinieri di Potenza hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di origine straniera, domiciliato in provincia di Caserta e irregolarmente presente sul territorio italiano. L'individuo è accusato di truffa aggravata ai danni di una coppia di anziani residenti nel capoluogo lucano. L'episodio, avvenuto il 4 luglio 2026, ha visto l'uomo utilizzare lo stratagemma del finto carabiniere per sottrarre monili in oro alle vittime. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha permesso di bloccare il malvivente e recuperare la refurtiva.

La dinamica della truffa e l'intervento decisivo dei militari

La truffa è stata orchestrata tramite una chiamata telefonica, durante la quale i coniugi sono stati contattati da un sedicente maresciallo dei Carabinieri. Quest'ultimo ha raccontato una falsa storia: la loro auto sarebbe stata coinvolta in una rapina ai danni di un gioielliere. Con questa narrazione pretestuosa, l'uomo ha convinto gli anziani a rimanere nella loro abitazione, in attesa di un presunto militare che avrebbe dovuto verificare la presenza di preziosi. Fortunatamente, la coppia ha allertato il 112. La centrale operativa ha reagito con immediatezza, attivando i militari sul territorio. Le pattuglie hanno raggiunto l'abitazione dei due anziani, riuscendo a bloccare il truffatore proprio nel momento in cui stava ricevendo una busta contenente i preziosi monili in oro.

Arresto in flagranza, convalida giudiziaria e restituzione dei beni

L'uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato per truffa aggravata e condotto presso la Casa Circondariale di Potenza, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Un aspetto cruciale dell'operazione è stato il recupero integrale della refurtiva: tutti i monili in oro sottratti sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Successivamente, il Giudice per le Indagini Preliminari del capoluogo lucano ha convalidato l'arresto, disponendo nei confronti dell'indagato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.