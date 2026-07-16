I Carabinieri hanno sgominato una banda di trasfertisti, composta da cinque cittadini serbi, ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione, riciclaggio e ricettazione. L'operazione, frutto della collaborazione tra il Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Latisana e i colleghi di Cento, ha permesso di denunciare i sospettati per reati commessi tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 nelle regioni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Il provvedimento è scaturito da una perquisizione mirata in un casolare situato nel Ferrarese, che ha rappresentato il punto di svolta delle indagini.

Le approfondite indagini condotte dalle forze dell'ordine hanno consentito di ricostruire dettagliatamente il modus operandi del gruppo criminale. I cinque individui, tutti con precedenti di polizia e provenienti dalle province campane di Napoli e Caserta, avevano stabilito una vera e propria logistica criminale per i loro colpi. Raggiungevano la provincia di Ferrara con cadenza quindicinale, utilizzando questa località come base d'appoggio strategica. Da qui, si spostavano quotidianamente nelle aree del Nordest italiano, in particolare in Friuli Venezia Giulia e Veneto, per perpetrare i loro furti nelle abitazioni. Al termine delle attività illecite, facevano ritorno al casolare nel Ferrarese, messo a loro disposizione da alcuni connazionali.

L'intervento tempestivo dei Carabinieri ha colto di sorpresa la banda proprio mentre tentava la fuga, bloccando la loro attività illecita e ponendo fine alla serie di reati.

Refurtiva e attrezzature per i colpi

Durante la perquisizione effettuata nel casolare utilizzato come covo, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un'ingente quantità di refurtiva e strumenti atti allo scasso. Tra gli oggetti recuperati figurano 5.000 euro in contanti, numerosi monili di valore, ben quarantotto orologi, oltre a un vasto assortimento di arnesi da scasso, chiaramente impiegati per forzare ingressi e serrature. Sono state inoltre trovate e sequestrate tre coppie di targhe clonate, utilizzate per eludere i controlli e rendere irrintracciabile il veicolo impiegato nei crimini.

L'auto in questione, un SUV di fabbricazione tedesca risultato rubato, era stata modificata per simulare un veicolo delle forze dell'ordine, essendo dotata di sirena, lampeggiante e paletta simili a quelli in uso alle pattuglie. Questo dettaglio evidenzia la sofisticazione e l'audacia della banda nel tentativo di ingannare le autorità e i cittadini.

Le indagini non si fermano qui: gli investigatori stanno ora proseguendo il loro meticoloso lavoro per risalire ai legittimi proprietari della refurtiva recuperata, al fine di restituire gli oggetti rubati e chiudere il cerchio su questa complessa operazione di contrasto alla criminalità. L'efficacia dell'operazione condotta dalla Compagnia di Latisana, in sinergia con i colleghi di Cento, riafferma il costante impegno dell'Arma dei Carabinieri nel controllo del territorio e nella prevenzione e repressione dei reati.

L'attenzione è massima, in particolare, verso i fenomeni di criminalità predatoria che colpiscono le province del Nordest, garantendo sicurezza e legalità ai cittadini e tutelando il patrimonio delle famiglie.