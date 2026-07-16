Il Movimento Cinque Stelle, tramite le consigliere regionali Alessia Araneo e Viviana Verri, ha sollevato forti preoccupazioni riguardo alla situazione di Maratea, denunciando il mancato arrivo dei ristori destinati alle attività economiche locali e le gravi carenze nel trasporto pubblico locale estivo.

Le rappresentanti del M5S hanno ricordato che il 30 aprile il Consiglio regionale aveva approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegnava la Giunta a stanziare un milione di euro per le imprese, gli albergatori, i ristoratori e i commercianti duramente colpiti dalla prolungata interruzione della strada statale 18.

Era stato stabilito che entro sessanta giorni sarebbero stati definiti i criteri e le modalità di assegnazione di queste risorse. Tuttavia, come sottolineato dalle consigliere, "di quell'impegno, però, non si hanno più notizie", lasciando le categorie economiche in attesa.

Parallelamente, è stata evidenziata l'inefficienza del servizio estivo di trasporto pubblico locale, entrato a pieno regime solo a stagione già inoltrata e, secondo numerose segnalazioni, caratterizzato da un numero insufficiente di autobus e corse. Questa situazione, giudicata incomprensibile, ha spinto Araneo e Verri a presentare un'interrogazione urgente alla Giunta regionale. L'obiettivo è ottenere chiarimenti sul numero effettivo di mezzi in servizio, sulle logiche di dimensionamento del trasporto rispetto ai flussi turistici, sui controlli effettuati e sulle misure immediate che si intendono adottare per potenziare il servizio durante il resto della stagione estiva, cruciale per l'economia locale.

Interventi sulla viabilità e accessibilità di Maratea

La questione della viabilità a Maratea, in particolare il tratto della strada statale 18 compromesso dalla frana del novembre 2022 in località Castrocucco, è al centro dell'attenzione istituzionale. Una svolta significativa si è avuta con l'approvazione al Senato della conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32. Questo provvedimento introduce la figura di un Commissario straordinario, dotato di poteri speciali, con l'incarico di accelerare la progettazione e la realizzazione di una nuova galleria di accesso a Maratea. L'opera, lunga circa 500 metri, è strategica per bypassare il tratto danneggiato e ripristinare la piena funzionalità della rete stradale.

Risorse e obiettivi infrastrutturali

Il progetto per la nuova galleria e le annesse opere di messa in sicurezza dei versanti rappresenta un investimento cruciale per la regione. Con una dotazione finanziaria di 58,5 milioni di euro, inserita nel Contratto di Programma Anas-Ministero delle Infrastrutture 2021-2025, l'intervento mira a garantire maggiore sicurezza, la continuità viaria e a sostenere lo sviluppo turistico di Maratea. La pianificazione tiene conto dell'elevato pregio paesaggistico e ambientale dell'area, nonché delle specifiche criticità idrogeologiche. Il progetto prevede anche la realizzazione di barriere paramassi e opere di protezione idrogeologica, oltre al raccordo con la viabilità esistente, per un collegamento più sicuro e affidabile.

Una volta concluso l'iter e nominato il Commissario, quest'ultimo potrà avvalersi delle strutture dell'amministrazione interessata e di società controllate, senza generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Questo meccanismo è pensato per assicurare un supporto tecnico e amministrativo qualificato, rafforzando l'efficienza dell'azione pubblica e garantendo la realizzazione delle infrastrutture necessarie in tempi rapidi e sostenibili, superando le lungaggini burocratiche che hanno caratterizzato il passato. L'obiettivo primario è restituire a Maratea la piena accessibilità e sicurezza, elementi fondamentali per il suo ruolo strategico nel contesto regionale.