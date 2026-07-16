La questura di Fermo ha recentemente annunciato la denuncia di un giovane italiano di 25 anni, residente nel Fermano, ritenuto responsabile di ben due furti aggravati. Gli episodi si sono verificati ai danni di altrettanti chalet situati a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo. I fatti risalgono al 16 luglio 2026, quando, nelle ore notturne, due individui si sono introdotti con effrazione in uno degli stabilimenti balneari, precisamente in via Faleria. L’azione tempestiva delle Volanti è stata resa possibile grazie alla prontezza del titolare dello chalet, il quale, monitorando il proprio sistema di videosorveglianza collegato al dispositivo mobile, ha notato i malviventi in azione e ha immediatamente allertato il numero di emergenza 112, fornendo una descrizione dettagliata e precisa dei sospetti.

Intervento immediato e identificazione del responsabile

All’arrivo sul posto delle forze dell’ordine, i due soggetti coinvolti nel furto hanno tentato la fuga, dividendosi e correndo in direzioni opposte. Tuttavia, l'efficacia dell'intervento ha permesso agli agenti di rintracciarne uno poco dopo. Il giovane è stato fermato e identificato, e al momento del blocco era ancora in possesso di parte della refurtiva sottratta. Durante i successivi accertamenti, il 25enne ha confessato di aver compiuto, poco prima, un ulteriore furto in un secondo chalet della medesima zona. Le sue dichiarazioni sono state prontamente verificate dagli agenti, che si sono recati nel luogo indicato e hanno effettivamente constatato la sottrazione di altra merce.

È emerso inoltre che il giovane era già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, sia contro la persona che contro il patrimonio, elemento che ha aggravato ulteriormente la sua posizione.

Refurtiva recuperata e indagini per il complice

Grazie all’operato della polizia, è stato possibile recuperare l'intera refurtiva, che includeva bottiglie di vino, alcolici e diversi generi alimentari. Tutta la merce è stata tempestivamente restituita ai legittimi proprietari degli chalet colpiti. In seguito a questi eventi, il giovane è stato formalmente denunciato per i due furti aggravati. Parallelamente, le indagini sono ancora in corso e proseguono attivamente con l’obiettivo di identificare e rintracciare il complice, che è riuscito a dileguarsi e a fuggire dopo aver commesso il furto iniziale.

Un contesto di attenzione ai furti nel Fermano

Questo episodio si inserisce in un quadro più ampio di attenzione da parte delle forze dell'ordine nel territorio del Fermano, che ha visto registrare altri episodi di furto in diverse tipologie di esercizi commerciali e officine. Recentemente, infatti, sono stati denunciati altri soggetti per furti aggravati ai danni di attività situate nelle aree di Porto Sant’Elpidio e Montegiorgio. Questi interventi confermano l’impegno costante e l’efficace azione di contrasto delle forze dell’ordine contro i reati predatori che colpiscono la comunità locale.