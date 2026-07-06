Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) della Basilicata ha emesso una sentenza che riafferma con forza un principio fondamentale: il diritto alle cure dei minori non può subire alcuna limitazione. Questa importante decisione giunge a seguito di un ricorso presentato dal consigliere regionale Roberto Cifarelli, il quale aveva sollevato la questione delle modalità di accesso alle prestazioni sanitarie per i più giovani nella regione.

Commentando il pronunciamento, Cifarelli ha espresso grande soddisfazione, definendo la sentenza del Tar come un «importante riconoscimento del principio che il diritto alla salute dei minori deve essere sempre garantito».

Il consigliere ha inoltre evidenziato come tale decisione «rafforzi la necessità di assicurare a tutti i bambini e ragazzi l'accesso alle prestazioni sanitarie senza discriminazioni o restrizioni ingiustificate», sottolineando l'imperativo di una piena e universale tutela.

La conferma del diritto alla salute dei minori

La pronuncia del Tar della Basilicata si inserisce in un quadro di crescente attenzione verso la tutela dei diritti dei minori e la garanzia di un accesso equo e completo alle cure sanitarie sul territorio regionale. Il ricorso promosso da Cifarelli aveva proprio l'obiettivo di salvaguardare la piena applicazione del diritto alla salute per i giovani, portando all'attenzione eventuali criticità riscontrate nei servizi offerti.

Accogliendo le argomentazioni del consigliere, il Tar ha ribadito con chiarezza che il diritto alle cure dei minori è inalienabile e non può essere soggetto ad alcuna forma di limitazione.

Il ruolo delle istituzioni e la tutela dei più giovani

La questione affrontata dal tribunale amministrativo regionale evidenzia la cruciale importanza del rispetto dei diritti fondamentali dei minori, con particolare riferimento all'accesso ai servizi sanitari essenziali. Il pronunciamento del Tar non solo conferma la validità di tali principi, ma rafforza anche il ruolo delle istituzioni regionali nella salvaguardia della salute dei cittadini più giovani, ponendo l'accento sulla necessità improrogabile di assicurare prestazioni sanitarie adeguate e senza restrizioni ingiustificate per tutti.