Un istruttore di equitazione, un uomo di oltre settant'anni, è stato arrestato a Parma dalla Polizia. L'accusa è di violenza sessuale aggravata, un reato di particolare gravità, commesso nei confronti di una minorenne. L'operazione è scattata a seguito dell'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare, provvedimento eseguito dopo che la Squadra Mobile ha raccolto un quadro di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato.

Le accuse mosse all'istruttore sono pesantissime: avrebbe costretto la minorenne a subire e compiere atti sessuali. È fondamentale sottolineare che l'uomo operava presso un circolo cittadino di equitazione locale, ma la struttura è stata prontamente dichiarata totalmente estranea ai fatti contestati e non ha alcun coinvolgimento nell'inchiesta.

La Procura di Parma ha confermato ufficialmente la notizia, precisando che il comunicato stampa è stato diffuso in data 6 luglio 2026. Nonostante ciò, i fatti oggetto dell'indagine risalgono a giorni precedenti. La decisione di rendere pubblica la vicenda in questa specifica data è stata ponderata per bilanciare attentamente il diritto all'informazione del territorio con l'esigenza di tutelare la riservatezza delle persone coinvolte, in particolare della vittima.

L'indagine della Squadra Mobile e le misure cautelari

L'indagine, condotta con la massima professionalità e discrezione dalla Squadra Mobile della Polizia, ha permesso di raccogliere elementi probatori ritenuti gravi e inequivocabili a sostegno delle accuse.

L'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare rappresenta una misura giudiziaria di estrema importanza, indispensabile per garantire la tutela e la sicurezza della vittima e per impedire categoricamente la possibilità di eventuali reiterazioni del reato. La Procura ha voluto ribadire con chiarezza che il circolo di equitazione, pur essendo il luogo di lavoro dell'indagato, è da considerarsi completamente estraneo ai fatti contestati, evidenziando l'isolamento della condotta criminosa.

Il ruolo dei circoli sportivi e la tutela dei minori

Il circolo cittadino di equitazione dove l'uomo prestava servizio è una delle numerose realtà sportive e ricreative attive nel tessuto sociale di Parma. Tali centri sono soggetti a un quadro normativo specifico che ne regola il funzionamento, prevedendo controlli e autorizzazioni per l'esercizio delle attività.

Una particolare enfasi è posta sulla tutela dei minori che frequentano i corsi e le diverse attività organizzate. Le strutture sono tenute a rispettare rigorosi standard di sicurezza e a collaborare attivamente e prontamente con le autorità competenti in caso di segnalazioni, indagini o situazioni che richiedano un intervento. Questo impegno collettivo mira a salvaguardare l'integrità e il benessere dei giovani partecipanti.