Un evento straordinario ha animato l'ospedale Santissima Trinità di Sora, nella Valle del Liri, in provincia di Frosinone, dove si sono registrate cinque nascite in appena sette ore. La “cicogna” ha portato tre fiocchi azzurri e due rosa, tutti figli di famiglie residenti nella provincia di Frosinone, trasformando un normale turno in una giornata di intensa attività per il personale. I nuovi nati, Giacomo, Jacopo, Anna, Flavio e Giulia, sono venuti alla luce tra le 8:45 del mattino e le 16:15 dello stesso giorno, portando gioia e un notevole impegno per l'intera struttura ospedaliera.

L'impegno del reparto di Ostetricia e Ginecologia

Il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Sora ha affrontato un turno particolarmente impegnativo. Delle cinque nascite, tre sono avvenute tramite taglio cesareo, mentre le restanti due si sono concluse con parto spontaneo. L'équipe multidisciplinare, composta dalle ginecologhe dottoresse Donfrancesco, Malerba, De Blasio e dal dottor Agostini, supportati dalle ostetriche Lucarelli e Di Rezze, ha garantito assistenza e professionalità. Tutti i neonati, come confermato, godono di ottima salute, testimoniando l'efficacia e la dedizione del team medico e infermieristico.

Il Punto Nascita di Sora: un presidio di eccellenza

La Direttrice Sanitaria della ASL di Frosinone, Maria Giovanna Colella, ha espresso il suo orgoglio e la sua gratitudine per l'operato del personale.

“Cinque nascite in poche ore rappresentano certamente un impegno significativo per tutto il personale, che ha saputo affrontare ogni momento con professionalità, organizzazione e grande sensibilità”, ha dichiarato. Colella ha esteso i suoi auguri a tutte le mamme e alle loro famiglie, ringraziando “tutto il personale ostetrico, ginecologico, infermieristico, neonatologico e di supporto dell'ospedale di Sora, che ogni giorno dimostra competenza e una straordinaria capacità di prendersi cura delle persone”. Ha inoltre ribadito che “Il Punto Nascita di Sora continua a rappresentare un presidio di eccellenza per il nostro territorio, dove qualità clinica e attenzione alla persona procedono insieme”.

L'importanza dei Punti Nascita sul territorio

Situazioni di elevata intensità come quella vissuta a Sora non sono un caso isolato e sottolineano l'importanza cruciale dei Punti Nascita. Un esempio recente è l'Ospedale Fatebenefratelli, dove sono stati registrati ben nove parti in sole ventiquattro ore. Questi eventi evidenziano la necessità di strutture ospedaliere ben organizzate e di personale altamente qualificato, capace di gestire picchi di lavoro mantenendo elevati standard di sicurezza e assistenza. L'impegno costante di medici, ostetriche e infermieri è fondamentale per garantire un percorso nascita sereno e sicuro, confermando il valore insostituibile di questi presidi per le famiglie e la comunità.