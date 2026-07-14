Prenderà il via domenica 12 luglio da Pavia “Il Grande Viaggio”, un’iniziativa solidale che vedrà cinque amici percorrere l’intero tracciato della storica Milano-Sanremo in sella a motorini d’epoca modello Ciao. L’obiettivo è raccogliere fondi da destinare interamente alla Fondazione Gaslininsieme ETS, a sostegno dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova e del suo ambizioso progetto di realizzazione del Nuovo Gaslini, una “città della salute” a misura di famiglia, con particolare attenzione ai piccoli pazienti oncologici.

Questa sfida straordinaria, che unisce il desiderio di avventura a un profondo scopo sociale, si snoderà per quasi 300 chilometri.

I cinque viaggiatori affronteranno le pendenze iconiche del percorso originale, tra cui il Passo del Turchino, la Cipressa e il Poggio. La scelta di viaggiare a bordo di motorini d’epoca a velocità ridotta non è casuale: intende infatti invitare tutti coloro che incroceranno lungo la strada a una riflessione sull’importanza della lentezza, sul saper apprezzare ciò che realmente conta nella vita e sul non dimenticare chi lotta e soffre.

I fondatori dell’iniziativa hanno dichiarato: “In un periodo di grandi difficoltà per ciascuno di noi, abbiamo deciso di guardare avanti per trasformare il nostro dolore in un’opportunità per fare del bene. Unendo le forze, abbiamo ideato questa avventura straordinaria, per coniugare il desiderio di sfida con un importante scopo sociale: vogliamo trasformare un momento tra amici in un gesto di speranza reale con il sorriso, perché crediamo che sia il punto di partenza imprescindibile per la vera solidarietà”.

Il percorso e le tappe dell’impresa solidale

La partenza è fissata per domenica 12 luglio alle ore 10 da Via Bramante, 4 a Pavia. L’arrivo dei cinque amici a Sanremo è previsto per il 17 luglio. Ogni chilometro percorso durante “Il Grande Viaggio” diventerà un’occasione per sensibilizzare il pubblico, gli appassionati e le aziende, invitandoli a donare per sostenere la costruzione del Nuovo Ospedale dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova, un progetto cruciale per i piccoli pazienti oncologici.

L’intero tragitto sarà costantemente documentato sui canali social ufficiali de Il Grande Viaggio, permettendo a tutti di seguire l’avventura in tempo reale e di partecipare virtualmente a questa importante missione.

Maggiori dettagli sulle tappe intermedie e sulle modalità per effettuare le donazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.ilgrandeviaggio.it.

I promotori evidenziano come questa avventura sia una potente metafora: “Il Grande Viaggio è quello che quotidianamente affrontano tutte le famiglie che combattono, insieme ai propri figli, per sconfiggere la malattia. Un percorso duro che purtroppo tutti noi conosciamo per esperienza diretta ma che può diventare anche formativo: una metafora della vita che, come tale, va affrontata insieme. Speriamo che questa iniziativa attiri l’attenzione di tanti donatori che, con un gesto di aiuto, possano contribuire a finanziare un ospedale di eccellenza che salva vite ogni giorno”.

La missione della Fondazione Gaslininsieme ETS

La Fondazione Gaslininsieme ETS svolge un ruolo fondamentale nel supportare l’Istituto Giannina Gaslini di Genova, un’eccellenza pediatrica riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Il progetto del Nuovo Gaslini mira a creare una struttura all’avanguardia, concepita per rispondere in modo ottimale alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie. L’Istituto si dedica con impegno all’assistenza, alla ricerca scientifica e alla formazione nel campo pediatrico, con una particolare attenzione alle patologie oncologiche e alle malattie rare. Il supporto della fondazione si concretizza attraverso iniziative di raccolta fondi e lo sviluppo di progetti specifici volti a migliorare la qualità delle cure e dei servizi offerti ai giovani pazienti e alle loro famiglie.