Un audace furto con spaccata ha colpito nella notte tra il 5 e il 6 luglio il negozio Trony, situato lungo la statale 131, nella zona industriale di Predda Niedda, in provincia di Sassari. I malviventi hanno utilizzato un furgone come ariete per sfondare violentemente la vetrata dell'ingresso principale, aprendosi un varco per l'irruzione.

Il colpo fulmineo è avvenuto intorno alle 3 del mattino. Dopo aver abbattuto la vetrina, i ladri sono penetrati rapidamente nei locali, impossessandosi di diversi prodotti elettronici e articoli tecnologici di valore.

Il valore della refurtiva è ancora in fase di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno prontamente avviato le indagini. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per raccogliere elementi utili all'identificazione dei responsabili e alla ricostruzione dell'accaduto.

Dinamica del furto e indagini in corso

L'azione dei ladri è stata rapida e mirata: dopo aver utilizzato il furgone come ariete, hanno sottratto numerosi articoli tecnologici e si sono dati alla fuga prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Gli inquirenti stanno lavorando intensamente per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e verificare se il mezzo utilizzato per la spaccata fosse stato rubato in precedenza, un dettaglio cruciale per le investigazioni.

Predda Niedda: un'area commerciale sotto osservazione

Il negozio Trony colpito si trova nella zona industriale di Predda Niedda, un'ampia area commerciale di Sassari attraversata dalla strada statale 131. Questa località, per la sua configurazione e la concentrazione di numerose attività commerciali e industriali, è purtroppo spesso oggetto di attenzione da parte delle forze dell'ordine a causa del ripetersi di episodi analoghi di furti e tentativi di effrazione, rendendola un punto sensibile per la sicurezza.