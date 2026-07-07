La mattina del 6 luglio 2026 è stata caratterizzata da pesanti ritardi e significativi disagi per i passeggeri dei voli della continuità territoriale tra l'aeroporto di Cagliari e Roma Fiumicino. Un volo Aeroitalia, originariamente previsto per le 9:00, è decollato solamente alle 11:45, accumulando un ritardo di oltre due ore e mezzo. Similmente, il collegamento delle 13:00 ha subito uno slittamento, partendo alle 15:30.

La UilTrasporti ha prontamente denunciato l'accaduto, definendo la giornata come l'ennesima di «gravi disagi per i passeggeri dei voli in continuità territoriale da e per la Sardegna».

Elisabetta Manca, segretaria generale aggiunta del sindacato di categoria, ha evidenziato come l'avvio della stagione estiva abbia intensificato il traffico aereo, portando a criticità sempre più frequenti. Queste includono non solo ritardi, ma anche cancellazioni e modifiche degli operativi, compromettendo l'efficacia di un servizio essenziale per la mobilità dei cittadini sardi.

A queste problematiche si aggiungono le variazioni degli orari, spesso comunicate con scarso preavviso, che generano ulteriori disagi. I passeggeri si trovano così a dover affrontare difficoltà nel proseguire il viaggio con coincidenze aeree, raggiungere il luogo di lavoro, sostenere visite mediche o rispettare appuntamenti programmati, con ripercussioni significative sulla loro quotidianità.

Disagi diffusi e richieste di intervento urgente

Le irregolarità riscontrate non sono limitate a un singolo scalo, ma stanno interessando tutti e tre gli aeroporti della Sardegna, a conferma di una situazione che il sindacato ha definito non più episodica, bensì strutturale. Di fronte a tale scenario, la UilTrasporti ha espresso forte preoccupazione, sollecitando un intervento urgente da parte della Regione Sardegna e dei vettori coinvolti.

L'obiettivo è garantire la regolarità, l'affidabilità e la qualità del servizio di continuità territoriale. Il sindacato ha ribadito con forza che la continuità territoriale rappresenta un diritto fondamentale dei cittadini sardi, un diritto che non può e non deve essere compromesso da inefficienze crescenti e persistenti.

Cancellazioni e ulteriori ritardi per i voli Aeroitalia

La stessa giornata ha visto anche la cancellazione del volo Aeroitalia delle 6:00 diretto a Roma Fiumicino. I passeggeri interessati sono stati riprotetti sul collegamento successivo delle 9:00, il quale, tuttavia, è partito a sua volta con un ulteriore ritardo, decollando alle 9:40. Analogamente, il volo Aeroitalia delle 7:00 con destinazione Milano Linate è stato cancellato, costringendo i viaggiatori a riorganizzare i propri itinerari con notevoli difficoltà.

Problemi si erano già manifestati nella serata precedente, quando un volo Aeroitalia in rientro da Milano Linate, previsto in partenza alle 21:30, è decollato solo intorno a mezzanotte e mezza, atterrando all’aeroporto di Cagliari-Elmas alle 1:55 della notte.

Questi molteplici episodi hanno scatenato le proteste dei passeggeri, molti dei quali avevano appuntamenti di lavoro improrogabili, visite mediche o coincidenze aeree programmate nella capitale, vedendo i propri piani seriamente compromessi.