Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, si conferma tra i governatori più apprezzati d'Italia, posizionandosi al dodicesimo posto nella classifica nazionale. L'analisi del «Governance Poll 2026», condotta dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il quotidiano «Il Sole 24 Ore» e pubblicata il 6 luglio, attribuisce a de Pascale un gradimento del 52% tra i cittadini.

Eletto presidente della Regione Emilia-Romagna nel 2024 con il centrosinistra, Michele de Pascale aveva ottenuto un consenso pari al 56,8%. Il recente sondaggio evidenzia uno scostamento di 4,8 punti percentuali rispetto al risultato elettorale, pur mantenendo una solida base di apprezzamento.

La classifica generale dei presidenti di Regione vede al vertice Antonio Decaro della Puglia, con un notevole 66% di gradimento. Segue sul secondo gradino del podio Alberto Stefani (Veneto) con il 65%, mentre Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) si colloca al terzo posto con il 64%. La quarta posizione è condivisa da Roberto Occhiuto (Calabria) e Alberto Cirio (Piemonte), entrambi con il 60% dei consensi. Al sesto posto si trova Attilio Fontana, presidente della Lombardia, con il 57% di gradimento. Il settimo posto è occupato da Eugenio Giani (Toscana) con il 56,5%. All'ottava posizione, ex aequo, figurano Renato Schifani (Sicilia) e Vito Bardi (Basilicata), entrambi con il 56%. Chiudono la top ten, a pari merito in decima posizione, Roberto Fico (Campania) e Francesco Acquaroli (Marche) con il 55%.

Il posizionamento di Michele de Pascale

Il risultato del Governance Poll 2026 sottolinea come Michele de Pascale mantenga un significativo livello di apprezzamento nella sua regione, sebbene con una leggera flessione rispetto al picco raggiunto in occasione delle elezioni regionali del 2024. Questo sondaggio annuale, commissionato da «Il Sole 24 Ore» e realizzato da Noto Sondaggi, è considerato un indicatore chiave per valutare il consenso degli amministratori regionali e locali in Italia.

Metodologia del Governance Poll

Il Governance Poll è un'indagine demoscopica annuale di riferimento, condotta da Noto Sondaggi per «Il Sole 24 Ore». La ricerca ha l'obiettivo di misurare il gradimento dei cittadini nei confronti dei presidenti di Regione e dei sindaci dei principali capoluoghi italiani.

Attraverso un'ampia raccolta di dati e interviste su tutto il territorio nazionale, il sondaggio elabora una classifica che riflette la percezione pubblica sull'operato degli amministratori. Questo strumento è ampiamente utilizzato da istituzioni e media per monitorare le tendenze del consenso politico a livello regionale e comunale, offrendo una panoramica dettagliata sull'andamento della fiducia nei confronti della classe dirigente locale.