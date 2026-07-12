Un detenuto palermitano è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia penitenziaria nel pomeriggio del 12 luglio 2026, a poche ore dalla sua evasione. La fuga era avvenuta in mattinata durante un trasferimento dal carcere "Pietro Cerulli" all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. L'uomo, condotto al Pronto soccorso dopo aver dichiarato di aver ingerito una lametta, è stato riportato in custodia grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine.

La fuga e il rapido rintracciamento

L'evasione si è verificata durante le fasi di accesso all’area di emergenza dell’ospedale.

Il detenuto ha approfittato del momento per allontanarsi dalla scorta, facendo scattare immediatamente l'allarme. Le ricerche sono state avviate con urgenza dalla Polizia penitenziaria, che ha coordinato le operazioni. L'attività di pattugliamento ha permesso di individuare e bloccare il fuggitivo nel giro di poche ore. L'arresto è avvenuto in via Europa, a breve distanza dal nosocomio trapanese, confermando la rapidità e l'efficacia dell'intervento.

L'operato della Polizia penitenziaria in Sicilia

La Polizia penitenziaria, responsabile della sicurezza e della gestione dei detenuti, ha agito con prontezza. In Sicilia, il corpo opera attivamente sia negli istituti penitenziari che nei servizi di missione esterna, come nel caso di Trapani.

Una recente normativa regionale prevede agevolazioni per il personale delle forze dell'ordine, inclusa la circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma extraurbano, a sostegno del loro operato.

L'episodio ha coinvolto il carcere "Pietro Cerulli" e l’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, strutture centrali nella gestione delle emergenze sanitarie per i detenuti. L'intervento rapido e coordinato della Polizia penitenziaria ha permesso di concludere positivamente le ricerche nel corso della stessa giornata, ripristinando la sicurezza e la custodia del recluso.