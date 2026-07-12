Due giovani sono stati fermati dai carabinieri in relazione all’omicidio di Youssef Rama Abdelaziz, un ragazzo egiziano di diciannove anni, tragicamente accoltellato nella notte a Crema. La vittima è stata raggiunta da diversi fendenti al torace, un’aggressione brutale avvenuta mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato situato in viale Repubblica. Nonostante i tempestivi soccorsi e il trasporto d’urgenza in ospedale, il giovane è deceduto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate, che si sono rivelate fatali.

Dettagli sull’aggressione e le indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno agito rapidamente, portando al fermo di due individui. Uno dei fermati, di origine albanese, è stato identificato grazie alla testimonianza cruciale di una persona presente al momento dell’aggressione mortale. Il secondo giovane fermato, stando alle prime informazioni raccolte dagli investigatori, risulterebbe essere di origine africana. Le indagini suggeriscono che all’aggressione abbia preso parte anche un terzo straniero, il quale è attualmente attivamente ricercato dai carabinieri. Per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare tutti i responsabili coinvolti in questo drammatico episodio, i carabinieri hanno immediatamente raccolto le prime testimonianze e stanno analizzando con attenzione le immagini riprese dalle numerose telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Contesto e le ipotesi investigative principali

Le indagini sono ancora in una fase delicata e, al momento, non sono stati resi noti né il movente specifico dell’aggressione né ulteriori dettagli sull’identità degli altri soggetti coinvolti. L’ipotesi investigativa più accreditata dagli inquirenti è che l’episodio possa essere riconducibile a una vera e propria “resa dei conti” tra gruppi di stranieri operanti nella cittadina lombarda. Questa teoria è supportata dal fatto che Crema era già stata teatro di un altro omicidio simile alla fine della scorsa estate, una circostanza che ha contribuito a mantenere alta l’attenzione delle forze dell’ordine sulla sicurezza nella zona e sulla presenza di dinamiche criminali.

I carabinieri proseguono incessantemente le ricerche del terzo presunto aggressore, mentre continuano a raccogliere ogni elemento utile per chiarire completamente la dinamica e le motivazioni profonde all’origine di questo tragico evento che ha scosso la comunità.