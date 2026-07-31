A Genova, la costruzione della nuova diga foranea prosegue a ritmo serrato, affermandosi come un'opera strategica di fondamentale importanza per il porto e tra le più significative e complesse nel panorama infrastrutturale europeo. Il Consorzio PerGenova Breakwater, sotto la guida di Webuild e per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ha comunicato che al 31 luglio 2026 la struttura ha raggiunto un notevole sviluppo complessivo di circa 1.350 metri.

L'avanzamento dei lavori è caratterizzato da una straordinaria rapidità: in appena dieci giorni sono stati installati tre cassoni, evidenziando un progresso costante nonostante le sfide poste dal complesso contesto marittimo.

L'ultimo cassone posato, in particolare, vanta dimensioni imponenti: 67 metri di lunghezza, oltre 33 metri di altezza e un peso di circa 15.000 tonnellate. La sua installazione ha richiesto una complessa sequenza operativa, dal trasferimento via mare al preciso posizionamento su fondali che in quest'area possono raggiungere i 50 metri di profondità. Tutte le fasi sono state supportate da mezzi navali specializzati e da squadre tecniche altamente qualificate, impegnate nel monitoraggio, controllo e assistenza sia in superficie che sott'acqua e a terra.

Avanzamento e sfide tecniche dell'opera

L'installazione dei cassoni si conferma una delle fasi più critiche e delicate dell'intero progetto, richiedendo massima precisione e rigorose misure di sicurezza, soprattutto considerando i fondali profondi e le complesse condizioni marine.

Il ritmo sostenuto delle operazioni ha consentito di conseguire risultati tangibili in tempi brevi, con la posa efficace di elementi di notevoli dimensioni e peso. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale monitora attentamente l'evoluzione dei lavori, riconoscendone l'importanza cruciale per la sicurezza e la funzionalità futura del porto di Genova.

Il ruolo del Consorzio PerGenova Breakwater

Il Consorzio PerGenova Breakwater detiene la responsabilità della realizzazione della nuova diga foranea, un'infrastruttura la cui lunghezza complessiva è prevista in diversi chilometri. Già al 21 luglio 2026, l'opera aveva raggiunto i 1.240 metri di sviluppo, grazie all'installazione del ventisettesimo cassone.

Questo imponente intervento si colloca all'interno di un più ampio piano di ammodernamento e potenziamento delle capacità portuali di Genova, mirando a migliorare significativamente la sicurezza e l'accessibilità per le grandi navi, rafforzando così la competitività del porto nel contesto mediterraneo.