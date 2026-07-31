Da lunedì 3 agosto, la circolazione ferroviaria delle Ferrovie Appulo Lucane (Fal) riprenderà regolarmente sulla tratta che collega Grumo Appula e Gravina, nel Barese. Il servizio, cruciale per la mobilità locale, era stato sospeso dal 22 giugno per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale. Il ripristino del traffico ferroviario su questo segmento della linea arriva dopo oltre un mese di interruzione, un periodo necessario per gli interventi volti a migliorare l'efficienza e la sicurezza dell'infrastruttura.

Nel frattempo, i lavori proseguono su altre sezioni della rete Fal.

Interruzione prolungata tra Bari Centrale e Grumo Appula: servizi sostitutivi garantiti

Parallelamente alla riattivazione del tratto Grumo-Gravina, la circolazione ferroviaria tra Bari Centrale e Grumo Appula rimarrà interrotta fino al 30 agosto, come precedentemente stabilito. Questa fase di interruzione è necessaria per la prosecuzione degli importanti lavori, che includono la realizzazione di interventi legati all'interramento del secondo binario a Modugno. Per tutta la durata di questa sospensione, le Fal hanno attivato un efficiente servizio sostitutivo con autobus, garantendo così la continuità del trasporto tra Bari e Grumo Appula.

Si segnala inoltre che i treni diretti Matera Sud–Bari delle ore 7:45 e Bari–Matera Sud delle ore 18:55 saranno soppressi sull'intera tratta e integralmente sostituiti da autobus dedicati.

Potenziamento dei collegamenti e informazioni utili per i viaggiatori

Al fine di agevolare ulteriormente la mobilità dei passeggeri, e in considerazione della notevole affluenza turistica che caratterizza la tratta Bari–Matera, le Ferrovie Appulo Lucane hanno predisposto ulteriori autobus diretti. Questi mezzi collegheranno le due città senza effettuare fermate intermedie, offrendo un'opzione rapida e comoda per i viaggiatori. A Bari Centrale, i bus partiranno e faranno capolinea all'interno del Terminal Bus FS in via Capruzzi, un punto strategico per l'interscambio.

Per ottenere informazioni dettagliate e consultare gli orari aggiornati dei servizi sostitutivi, gli utenti possono fare riferimento al sito web ufficiale delle Ferrovie Appulo Lucane, alla pagina aziendale su Facebook, all'applicazione mobile Fal, contattare il numero verde 800 050 500, o recarsi direttamente nelle stazioni, dove sono disponibili manifesti informativi con QR code per un accesso rapido alle informazioni.

L'impegno delle Ferrovie Appulo Lucane per la rete regionale

Le Ferrovie Appulo Lucane (Fal) si confermano un attore chiave nel sistema di trasporto pubblico del Sud Italia, gestendo un'estesa rete di linee ferroviarie e automobilistiche che connettono la Puglia e la Basilicata.

L'azienda è costantemente impegnata non solo nella gestione quotidiana dei servizi, ma anche nella manutenzione e nel potenziamento delle infrastrutture ferroviarie. Questo include la pianificazione e l'esecuzione di interventi complessi come quelli attualmente in corso, essenziali per modernizzare la rete e migliorare l'esperienza di viaggio. Durante le interruzioni programmate per lavori, Fal assicura sempre la disponibilità di servizi sostitutivi, dimostrando attenzione alle esigenze dell'utenza e alla continuità del servizio.