Ad Aosta, il 31 luglio 2026, il Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali e della qualità della normazione ha esaminato l'attività svolta dal Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere nel periodo compreso tra giugno 2025 e giugno 2026. Durante la riunione, l'Assessore alle politiche sociali Carlo Marzi ha illustrato i risultati raggiunti e le iniziative intraprese dalla rete antiviolenza valdostana.

Attività e Risultati del Forum Permanente

La Presidente del Comitato, Loredana Petey (UV), ha sottolineato il compito dell'organismo di verificare che le leggi regionali producano gli effetti desiderati.

L'Assessore Marzi ha confermato il progressivo consolidamento della rete antiviolenza, ribadendo la necessità di continuare a investire nella formazione multidisciplinare degli operatori, nella prevenzione e nelle campagne educative rivolte alle giovani generazioni, per promuovere una cultura delle relazioni non violente. I componenti del Comitato hanno apprezzato l'attività svolta e i risultati conseguiti, sottolineando l'importanza di proseguire nel percorso intrapreso.

Marzi ha dichiarato che "È un lavoro che testimonia l'impegno della Regione nel costruire una rete sempre più integrata e capace di intervenire sul piano della prevenzione, della protezione e dell'accompagnamento verso l'autonomia." Nel corso dell'ultimo anno, il Forum permanente ha rappresentato un luogo importante di confronto e coordinamento sulle politiche regionali di prevenzione e contrasto della violenza di genere.

Interventi Strategici e Sviluppo della Rete

Tra gli interventi strategici illustrati, particolare attenzione è stata riservata all'avvio del Centro per uomini autori di violenza a Donnas, gestito in collaborazione con il Cipm Liguria Aps. Il centro si basa su un modello integrato e multidisciplinare e prevede il raccordo costante tra servizi e soggetti della rete territoriale, con l'obiettivo di promuovere percorsi di responsabilizzazione e prevenire il rischio di recidiva.

Parallelamente, è stato avviato un percorso partecipato con la rete territoriale, supportato dall'Istituto per la ricerca sociale di Milano, per la definizione del nuovo Piano triennale regionale 2026–2028. Inoltre, la rete di accoglienza è stata rafforzata con l'avvio delle procedure per un nuovo servizio di pre- e seconda accoglienza destinato ad affiancare le Case rifugio.

È stato anche assicurato un maggiore sostegno economico al Centro antiviolenza regionale e la proroga dell'attività dello Sportello psicologico.

Il Ruolo del Forum Permanente

Il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere della Valle d'Aosta è un organismo istituito dalla Regione per promuovere il confronto tra istituzioni, enti e associazioni che si occupano di prevenzione e contrasto della violenza di genere. Il Forum opera come luogo di coordinamento delle politiche regionali, favorendo la collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti nella rete territoriale e sostenendo iniziative di sensibilizzazione e formazione.