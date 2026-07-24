Un significativo aumento del traffico è atteso lungo la E45, in particolare nel tratto umbro, in occasione del primo fine settimana di esodo estivo. Le previsioni indicano un marcato incremento dei flussi veicolari tra venerdì 25 e domenica 27 luglio, sia in direzione nord che sud. L'area interessata da queste criticità sulla viabilità comprende i principali snodi viari della regione, con particolare attenzione ai punti di accesso e uscita dalla superstrada, dove si prevedono le maggiori concentrazioni di veicoli.

Le autorità locali e Anas hanno prontamente predisposto un piano di monitoraggio e gestione della viabilità per affrontare l'intensificazione dei transiti.

Questo piano include la presenza rafforzata di pattuglie della polizia stradale e l'adozione di misure specifiche volte a limitare i disagi per gli automobilisti. La situazione sarà costantemente monitorata in tempo reale per garantire la sicurezza degli utenti e la fluidità della circolazione. Nonostante gli sforzi profusi, potrebbero verificarsi rallentamenti e code nelle ore di punta, specialmente in prossimità degli svincoli principali e dei nodi più trafficati.

Piano straordinario di Anas: rimozione dei cantieri per l'esodo e il Giubileo

In vista dell'intensificarsi dei flussi estivi e in concomitanza con le celebrazioni del Giubileo Francescano, Anas ha attuato un piano dettagliato per la rimozione dei cantieri lungo le arterie strategiche della E45 e del raccordo Terni-Orte.

L'obiettivo primario di questa iniziativa è ridurre al minimo le interferenze con la circolazione stradale durante i periodi di maggiore affluenza. Il piano prevede non solo la sospensione temporanea di numerosi cantieri, ma anche la riapertura di tutte le corsie disponibili nei tratti considerati più critici. Questo intervento si inserisce in una strategia più ampia e coordinata di gestione della mobilità regionale, pensata per i mesi estivi e per gli eventi di grande richiamo previsti nel territorio.

Implicazioni per la mobilità regionale e raccomandazioni agli utenti

La Regione Umbria, in stretta collaborazione con Anas, ha fortemente sottolineato l'importanza di garantire la sicurezza degli utenti della strada e la continuità dei collegamenti viari essenziali.

Per mitigare i disagi, gli automobilisti sono fortemente invitati a informarsi preventivamente sulle condizioni del traffico in tempo reale e a pianificare con la massima attenzione gli spostamenti, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore affluenza e nei giorni di bollino rosso. La rimozione dei cantieri rappresenta una misura straordinaria e fondamentale, studiata appositamente per agevolare la mobilità e limitare i disagi durante il cruciale periodo di esodo estivo e le importanti celebrazioni legate al Giubileo Francescano, assicurando così un viaggio più sereno a residenti e turisti.