È deceduto nella mattinata di venerdì 24 luglio, presso l'ospedale di Treviso, Adam Sbizzera, un giovane motociclista di soli 25 anni. Il ragazzo, originario di Setteville, in provincia di Belluno, non è riuscito a superare le gravissime conseguenze di un incidente stradale che lo aveva visto coinvolto pochi giorni prima. L'evento tragico si era verificato domenica 19 luglio a Montebelluna, sempre nel Trevigiano, lasciando il giovane in condizioni critiche sin dal primo momento.

La notizia della scomparsa di Adam Sbizzera ha profondamente colpito la comunità di Setteville e l'intera provincia di Belluno, dove il giovane era conosciuto.

L'incidente ha riacceso l'attenzione sulla sicurezza stradale, mentre le autorità continuano a lavorare per fare piena luce sull'accaduto.

La dinamica del tragico incidente

L'incidente che ha portato al decesso del motociclista 25enne si è consumato lungo la strada statale 348 'Feltrina', un'arteria viaria nota per il suo traffico. Secondo le prime ricostruzioni, Adam Sbizzera stava percorrendo la statale in sella alla sua moto quando, improvvisamente, è avvenuta una violenta collisione con un'automobile. Il veicolo, proveniente da una strada laterale, si è scontrato con la motocicletta del giovane, provocando un impatto devastante. Le ferite riportate dal motociclista erano apparse da subito di una gravità estrema, tanto da rendere necessario il trasporto d'urgenza all'ospedale di Treviso.

Nonostante gli sforzi del personale medico e le cure intensive ricevute, le condizioni di Adam Sbizzera sono rimaste critiche per giorni, fino al tragico epilogo di questa mattina.

Le indagini della Polizia Stradale

Sulla dinamica dell'incidente che ha causato la morte di Adam Sbizzera, sono in corso approfonditi accertamenti da parte della Polizia Stradale. Gli agenti stanno lavorando per ricostruire con precisione le fasi dello scontro, analizzando ogni dettaglio utile a chiarire le responsabilità e le cause che hanno condotto a questo doloroso evento. L'obiettivo è determinare con esattezza le circostanze che hanno portato alla collisione tra la moto del 25enne e l'automobile. Al momento, non sono state diffuse ulteriori informazioni riguardo alle condizioni dell'automobilista coinvolto nell'incidente, né è stata fornita alcuna indicazione sulla possibile presenza di altri veicoli o persone sul luogo dello scontro al momento dell'accaduto. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per definire un quadro completo e definitivo dell'accaduto, fornendo risposte ai familiari e alla comunità colpita da questa prematura perdita.