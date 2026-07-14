L'Ente Autonomo Volturno (Eav) ha nominato Pietro Diamantini amministratore unico. La decisione è stata formalizzata dall'assemblea dei soci della società. Diamantini, ex manager di Ferrovie dello Stato, contribuendo all'alta velocità Milano-Napoli.

La nomina conclude il mandato di Umberto De Gregorio, alla guida di Eav dal 2015. De Gregorio si congeda dopo oltre dieci anni con una lettera sui social, menzionando le assunzioni effettuate.

Il nuovo corso regionale e le riforme Eav

La scelta di Diamantini è in linea con le direttive della Regione Campania, guidata dal governatore Roberto Fico, che mira a un cambio di rotta nel trasporto su ferro e gomma.

Particolare attenzione è rivolta alle linee dell'ex Circumvesuviana, un tempo fiore all'occhiello regionale, ma oggi criticate per guasti, materiale rotabile datato e infrastrutture inadeguade.

Prima della nomina, la giunta regionale ha approvato un nuovo statuto Eav, che ha eliminato il precedente consiglio di amministrazione a favore dell'amministratore unico. Una norma vieta il cumulo degli incarichi di amministratore e direttore generale, causando la decadenza di De Gregorio anche da quest'ultimo ruolo. Il vecchio consiglio era già decaduto.

Compensi e prospettive

Il nuovo statuto conferisce all'amministratore unico la facoltà di nominare un direttore generale. L'approvazione del compenso destinato a Diamantini è stata rinviata dall'assemblea odierna.

Attualmente, l'amministratore di Eav percepisce circa 40 mila euro lordi annui. La Regione Campania intende aumentare tale retribuzione, dopo il via libera della Corte dei conti che consente di rivedere i compensi dei manager.

Eav non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla nomina. Una nota con le prime dichiarazioni di Pietro Diamantini è attesa per la giornata successiva.