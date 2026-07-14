Il carcere di Trento si trova in una situazione di marcato sovraffollamento, ospitando attualmente 425 detenuti, un numero ben superiore alla sua capienza regolamentare fissata a 360 posti. Questa problematica è stata evidenziata dal Garante dei detenuti del Trentino, Sandro Lombardi, durante la presentazione della sua relazione annuale. All'interno della struttura, sono presenti anche 35 donne e 11 detenuti sottoposti a regime di alta sicurezza, fattori che rendono la gestione degli spazi e delle risorse particolarmente complessa.

Lavoro e le Difficoltà del Reinserimento Sociale

Una delle maggiori criticità riguarda le scarse opportunità di lavoro offerte ai detenuti. Attualmente, solo 67 persone sono impiegate direttamente dall'amministrazione penitenziaria, mentre un numero ancora più esiguo, pari a 15, svolge attività lavorative con datori di lavoro esterni. Il Garante Lombardi ha fortemente sottolineato come questa limitata possibilità di accesso al lavoro rappresenti un serio ostacolo al reinserimento sociale. Ha ribadito che il lavoro è un "elemento fondamentale per il recupero", ma le attuali condizioni offrono opportunità insufficienti, compromettendo il percorso di riabilitazione e il futuro ritorno dei detenuti nella comunità.

Condizioni Detentive, Formazione e Iniziative

La relazione annuale ha evidenziato una significativa presenza di detenuti stranieri. È stata rimarcata l'urgente necessità di rafforzare e ampliare i percorsi di formazione professionale e le attività trattamentali. L'obiettivo è chiaro: il carcere non deve essere percepito unicamente come un luogo di espiazione della pena, ma deve evolvere per diventare un vero e proprio spazio di opportunità, capace di offrire strumenti concreti per il cambiamento. Sebbene siano stati avviati alcuni progetti specifici di formazione e attività culturali, la loro portata e diffusione rimangono purtroppo limitate rispetto all'elevato numero complessivo dei detenuti, rendendo indispensabile un impegno maggiore per estenderne l'accesso e l'efficacia.

Il Ruolo Cruciale del Garante dei Detenuti

Il Garante dei detenuti del Trentino ricopre un ruolo istituzionale di primaria importanza, essendo incaricato della tutela dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale. La sua attività si concentra sul monitoraggio costante delle condizioni di detenzione e sulla promozione attiva di iniziative mirate a favorire il reinserimento sociale. L'ufficio del Garante opera in stretta e proficua collaborazione con le autorità penitenziarie e con le diverse associazioni presenti sul territorio. L'obiettivo comune è duplice: migliorare concretamente la qualità della vita all'interno degli istituti di pena e, al contempo, facilitare il più possibile il ritorno dei detenuti nella società, contribuendo a costruire un percorso di riabilitazione efficace e sostenibile.