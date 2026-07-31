Giovanni Luppino, imprenditore di Campobello di Mazara e noto come ex autista del defunto boss Matteo Messina Denaro, è stato condannato dal gip di Palermo Lorenzo Chiaramonte a una pena di quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione. La sentenza, emessa con rito abbreviato, si inserisce nell'ambito del procedimento scaturito dalla vasta operazione antimafia dei carabinieri denominata 'Alba'. Tale operazione ha investigato su reati gravi quali l'associazione mafiosa, l'estorsione e gli appalti pilotati, delineando un quadro complesso di infiltrazioni criminali nel territorio.

Luppino, la cui figura è emersa con forza a seguito del suo arresto avvenuto il 16 gennaio 2023, lo stesso giorno in cui fu catturato il boss Messina Denaro, era specificamente a processo per una tentata estorsione. La vittima designata era Francesco Lombardo, un imprenditore attivo nel settore oleario di Castelvetrano. Il giudice, nel medesimo contesto processuale, ha invece pronunciato l'assoluzione per Santo La Rocca e Nicola Pandolfo dall'accusa di associazione mafiosa, motivando la decisione con la formula "perché il fatto non sussiste". Secondo le ipotesi accusatorie, i due avrebbero fatto parte di una presunta cellula di Cosa Nostra operante nella località di Partanna. Per entrambi è stata disposta l'immediata scarcerazione, benché La Rocca rimanga gravato da una condanna preesistente per reati in materia d'armi, una questione giudiziaria distinta e non correlata al reato di associazione mafiosa oggetto di questo procedimento.

L'operazione 'Alba' e le sue ramificazioni giudiziarie

L'operazione antimafia 'Alba', condotta con determinazione dai carabinieri, ha rappresentato un'importante azione di contrasto alla criminalità organizzata, portando all'identificazione e all'arresto di diversi soggetti ritenuti coinvolti in presunte attività mafiose, tra cui spicca la figura di Giovanni Luppino. Il procedimento giudiziario correlato ha approfondito accuse di estorsione e di tentativi di manipolazione e influenza su appalti pubblici, evidenziando meccanismi di controllo illecito. La sentenza del gip di Palermo ha così delineato un percorso di giustizia che ha riconosciuto la responsabilità penale di Luppino nella tentata estorsione, mentre ha escluso la colpevolezza di altri imputati dalle accuse più gravi di associazione mafiosa, sottolineando la complessità delle dinamiche investigative e processuali.

Il contesto più ampio: i presunti fiancheggiatori di Messina Denaro

Il caso che ha visto protagonista Luppino si inserisce in un quadro investigativo e giudiziario ben più ampio, focalizzato sulla rete di presunti fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro. Parallelamente, in un altro significativo procedimento, il Tribunale di Palermo ha recentemente emesso sentenze che hanno portato a due condanne e un'assoluzione nei confronti di individui accusati di aver fornito supporto e agevolazioni durante la quasi trentennale latitanza del boss mafioso. Nello specifico, sono stati condannati l'architetto Massimo Gentile, a dieci anni di carcere, e il tecnico radiologo Cosimo Leone, a otto anni per favoreggiamento.

Al contrario, Leonardo Gulotta è stato assolto dall'accusa di non aver commesso il fatto.

Le indagini hanno meticolosamente ricostruito le modalità attraverso cui questi individui avrebbero offerto un sostegno logistico e assistenziale cruciale a Messina Denaro. L'architetto Gentile, ad esempio, avrebbe prestato la propria identità al latitante, permettendogli l'acquisto di veicoli, tra cui un'automobile e una motocicletta. Il tecnico radiologo Leone, invece, si sarebbe occupato del boss, ormai gravemente malato, durante un ricovero presso l'ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo, dove all'inizio di novembre del 2020 Messina Denaro era stato sottoposto a un primo intervento chirurgico a seguito della diagnosi di tumore. Gulotta, infine, avrebbe messo a disposizione il proprio telefono cellulare al boss, contribuendo così a mantenere attive le sue comunicazioni e relazioni durante il lungo periodo di clandestinità.