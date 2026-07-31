La provincia di Palermo è stata teatro di un tragico incidente stradale il 31 luglio 2026, dove Alessandra Martorana, una ragazza di soli 14 anni, ha perso la vita. Lo scontro, che ha coinvolto due motocicli, si è verificato sulla statale 113, nei pressi del ponte San Leonardo, nel tratto che collega Termini Imerese a Trabia. La giovane viaggiava come passeggera su una delle due moto e, a causa del violento impatto, ha riportato traumi gravissimi che si sono purtroppo rivelati fatali.

Nonostante il tempestivo intervento degli operatori del 118, per la ragazza non c'è stato nulla da fare: la gravità delle lesioni subite ha reso vano ogni sforzo dei soccorritori.

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente giunte le forze dell'ordine, con pattuglie dei Carabinieri e agenti di Polizia, che hanno avviato le indagini. Gli agenti hanno effettuato i rilievi tecnici indispensabili per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Al momento, nessun altro dettaglio sulle condizioni di eventuali altre persone coinvolte è stato reso noto.

La dinamica dell'incidente e le indagini in corso

Il sinistro è avvenuto su un tratto della statale 113 particolarmente trafficato, una delle principali arterie stradali della zona. L'impatto tra i due motocicli è stato di tale violenza da causare il decesso immediato della giovane passeggera. Le autorità hanno prontamente avviato le procedure investigative, raccogliendo testimonianze e ogni dato utile a determinare la sequenza precisa degli eventi e le cause che hanno portato a questa drammatica perdita.

Le operazioni di soccorso, sebbene rapide, non hanno potuto nulla contro la gravità dei traumi riportati da Alessandra. Il personale sanitario ha tentato invano di rianimare la ragazza, ma le lesioni erano purtroppo incompatibili con la sopravvivenza. Le indagini proseguono con l'obiettivo di fare piena luce sulla dinamica dell'impatto e di verificare l'eventuale presenza di violazioni del Codice della Strada.

Sicurezza stradale sulla statale 113 nel Palermitano

La statale 113 rappresenta una delle arterie stradali più importanti della provincia di Palermo, attraversando numerosi comuni tra cui Termini Imerese, Trabia e Carini. Per la sua estensione e il volume di traffico, questa strada è purtroppo spesso teatro di incidenti stradali.

Le autorità locali e le forze dell'ordine sono costantemente impegnate nel monitoraggio della sicurezza e nella prevenzione degli incidenti su questa infrastruttura cruciale.

In situazioni di emergenza e incidenti gravi, come quello avvenuto nei pressi del ponte San Leonardo, l'intervento coordinato di Carabinieri, Polizia e personale sanitario del 118 si rivela fondamentale. Questa sinergia tra le forze è essenziale sia per garantire la sicurezza degli utenti della strada sia per avviare con tempestività le indagini necessarie. La statale 113, in quanto infrastruttura strategica per la mobilità locale e regionale, sottolinea l'importanza di mantenere elevati standard di sicurezza e di vigilanza.