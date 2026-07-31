A Messina, nel rione Pistunina, il crollo di un edificio ha portato al ritrovamento del corpo di una persona. Il comandante dei vigili del fuoco di Messina, Michele Burgio, ha confermato che il corpo è stato rinvenuto negli appartamenti situati al piano superiore della struttura collassata. Le operazioni di recupero sono rese particolarmente complesse da un incendio persistente, non ancora domato, che ostacola il lavoro delle squadre.

Le difficoltà nelle operazioni di soccorso

Le difficoltà operative sono significative. Michele Burgio ha spiegato che circa sessanta operatori sono impegnati nelle operazioni di soccorso, ma le fiamme ancora attive rendono difficile l'accesso e la messa in sicurezza dell'area.

Il comandante ha dichiarato: "Abbiamo molte difficoltà perché c'è un incendio che non ha smesso di ardere e questo ha reso tutto più complicato. Gli operatori, circa sessanta, hanno difficoltà ad operare". Sono in corso indagini sulle cause del crollo, ma al momento non è possibile fornire una spiegazione definitiva.

Stato delle ricerche e misure di sicurezza

Le ricerche dei dispersi sono proseguite senza sosta per tutta la notte e continuano tra le macerie dell'edificio crollato. Attualmente, si contano sei persone disperse. I vigili del fuoco stanno procedendo con estrema cautela, poiché tra i detriti persiste un incendio covante. Questa situazione comporta l'accumulo di calore e gas infiammabili; un improvviso ingresso di ossigeno atmosferico potrebbe innescare una reazione esplosiva, rendendo necessario procedere con attenzione.

Il posto medico avanzato, guidato dalla dottoressa Vittoria Saraceno, direttrice dei soccorsi sanitari, resta operativo e in stato di massima allerta per prestare assistenza immediata in caso di ritrovamento di eventuali superstiti. Le squadre speciali USAR, con il supporto di unità cinofile, sono impegnate nelle ricerche. È stato individuato il corpo di uno dei dispersi, incastrato sotto un solaio, e i vigili del fuoco stanno provvedendo al recupero, mentre le ricerche continuano per gli altri cinque. Michele Burgio ha precisato: "In questo momento ci sono sei dispersi" e "dalle testimonianze acquisite possiamo escludere la presenza di altre persone".