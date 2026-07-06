La consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Viviana Verri, ha presentato un’interrogazione urgente rivolta al presidente della giunta regionale, Vito Bardi, e all’assessore regionale alle infrastrutture, Pasquale Pepe. L’iniziativa mira a porre l’attenzione sulle condizioni critiche della stazione di Ferrandina-Scalo e delle sue vie di collegamento, evidenziando le criticità esistenti e la necessità di chiarire le responsabilità gestionali dei soggetti coinvolti nella manutenzione di questo importante snodo ferroviario del Materano.

Le problematiche della stazione di Ferrandina-Scalo

Le segnalazioni della consigliera Verri mettono in luce una serie di carenze significative che impattano direttamente sulla fruibilità e sulla sicurezza dei viaggiatori. Tra queste, l’assenza di servizi minimi essenziali per chi transita, la presenza di vie di accesso al piazzale dissestate e una segnaletica insufficiente. Un aspetto particolarmente preoccupante è l’illuminazione pubblica, descritta come “talmente carente da compromettere la sicurezza stradale e personale dei passeggeri, specialmente nelle ore serali e notturne”.

A fronte di tali problematiche, Viviana Verri ha sollecitato l’avvio urgente di un’interlocuzione formale e stringente con i vertici di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

L’obiettivo è il ripristino dei servizi minimi di assistenza, bigliettazione e ristoro, considerati indispensabili per i passeggeri. Parallelamente, è stata richiesta un’azione congiunta con Anas e gli enti locali per procedere alla messa in sicurezza dell’intera area circostante la stazione.

Il ruolo strategico dello snodo ferroviario materano

La stazione di Ferrandina-Scalo riveste un ruolo strategico come snodo ferroviario di rilievo per l’intero territorio materano, fungendo da punto di connessione fondamentale per diverse aree della Basilicata e per i viaggiatori della zona. La gestione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie e dei servizi annessi, in conformità con la normativa vigente, coinvolgono diversi attori: Ferrovie dello Stato e RFI sono responsabili della manutenzione delle linee, mentre gli enti locali si occupano della sicurezza delle aree di accesso.

La disponibilità di servizi adeguati, inclusi quelli di assistenza e ristoro, è considerata cruciale per garantire il comfort e la sicurezza dei passeggeri che utilizzano quotidianamente questa infrastruttura.